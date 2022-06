“Soy hincha de Nacional y quiero volver”, Daniel Bocanegra pide regresar

Daniel Bocanegra reveló que no tenía pensado salir de Nacional Cortesía, página oficial Nacional

Daniel Bocanegra no oculta las ganas que tiene de regresar a Atlético Nacional, equipo con el que supo brillar y ganar la Copa Libertadores en 2016.

El jugador fue entrevistado previo a la final de vuelta del FPC entre el cuadro Verdolaga y Deportes Tolima por la afinidad que tiene con ambos. Es tolimense, pero lleva al cuadro antioqueño en su corazón.

En diálogo con Win Sports no ocultó el gran amor del equipo del que es hincha y analizó la gran final de la Liga Betplay Dimayor 2022-I.

Juego de ida

“Nacional empezó muy bien, dominando y como era el local debía salir a proponer. Tolima lo esperó y le hizo el gol. Nacional no se sintió cómodo, pero empató el partido antes de terminar el primer tiempo”.

Ganas de volver

“Uno siempre quiere volver a donde fue feliz. No cierro esa puerta. Será el destino el que decidirá si vuelvo a no a Atlético Nacional”.

Gratitud eterna

“Las ganas siempre están, siempre quiero volver. Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos por todo lo que vivimos y como nos fue allá”.

Hincha fiel

“Soy hincha de Atlético Nacional y no me pierdo partido. Siempre que puedo los veo. Salvo cuando se cruza con mis partidos o entrenamientos. Los cuadrangulares y la final de ida me la pude ver”.

Hernán Darío Herrera

“Lo conozco y lo tuve varios partidos, es alguien muy estratégico partiendo del orden defensivo, ya después le da instrucciones a sus equipos para atacar con las armas que tiene y Nacional ha estado muy compacto en todas sus líneas, es un motivador”.