“No quiero nada con el ‘Matarife’”, Iván Mejía le cantó la tabla a Gustavo Petro

A Iván Mejía no le están gustando para nada los acercamientos que está teniendo el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, con los sectores de la política tradicional.

El periodista deportivo que ha estado bastante afilado en temas políticos y que respaldó la campaña del líder del Pacto Histórico, no tuvo reparos en llamar la atención del nuevo mandatario de los colombianos.

Vea también: “El talento que perdió el béisbol”, Falcao jugó y recordó su amor por este deporte

Iván Mejía le llamó la atención al presidente Gustavo Petro

A través de sus redes sociales llegó la salvedad de Mejía que se mostró preocupado y advirtió que él votó en contra de los que se están acercando, por un acto y no por una repartija.

Vea acá: Hinchas de Tolima ‘encendieron’ a pólvora el hotel de Nacional en la madrugada

“Muy preocupado. Ya llegaron los liberales de Gaviria, los godos de Varguill, Dilian y los de la U, hacen cola Uribe y los del CD. No votamos contra ellos, presidente Petro?. Una cosa es un pacto y otra una repartija. No quiero nada con el Matarife!!”, fue el mensaje del periodista en las redes sociales.

Muy preocupado. Ya llegaron los liberales de Gaviria, los godos de Varguill, Dilian y los de la U, hacen cola Uribe y los del CD. No votamos contra ellos, presidente Petro?.

Una cosa es un pacto y otra una repartija. No quiero nada con el Matarife!! — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) June 26, 2022

Gustavo Petro no ha comenzado a gobernar, pero sus movimientos en pro de unir a los diferentes sectores políticos no dejan de generar críticas de parte de quienes no la llevan con el uribismo.