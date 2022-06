Para Lorenzo, Luis Díaz no es el único referente de ‘LA TRICOLOR’

La presentación oficial de Néstor Lorenzo como el nuevo entrenador del seleccionado colombiano dejó varios temas sobre la mesa. Entre otros asuntos, el argentino habló sobre el recambio generacional y los nuevos referentes que deberán guiar al combinado nacional a la próxima Copa del Mundo.

El todavía estratega del Melgar de Perú, fue cuestionado sobre Luis Díaz y su llamado a ser el próximo referente de ‘LA TRICOLOR’. Ante esto, Lorenzo aclaró que más allá de la importancia del atacante del Liverpool, la confección de la plantilla no será determinada por su presencia.

El exasistente de José Néstor Pékerman también habló sobre los jugadores que deberían asumir el rol de líderes dentro de la plantilla. Lorenzo puso como ejemplo al delantero Radamel Falcao y mencionó que aún no sabe si en el grupo actual existe un futbolista que pueda generar un liderazgo como en el del ‘Tigre’.

Del grupo de hoy conozco a algunos, no a todos. No sé si hay una potencial líder a la altura de Falcao y creo que no es fácil porque Falcao fue, es y será un jugador extraordinario.

— Néstor Lorenzo