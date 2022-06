“Un jugador del DIM ofreció plata a sus rivales para perder”, César A. Londoño

César Augusto Londoño encendió una gran polémica en torno al fútbol colombiano al señalar que un jugador de Independiente Medellín le ofreció dinero a un colega del Once Caldas para que se dejaran ganar.

Este señalamiento llegó en medio del revuelo generado por el entrenador de Envigado, Alberto Suárez, que al final del partido por la tercera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano en el que su equipo igualó 0-0 contra Independiente Medellín, lanzó unas declaraciones que encendieron las alarmas.

Alberto Suárez reprochó a Felipe Pardo

“Quiero decirle a Felipe Pardo que a mí me paga Envigado y no el Medellín. No tiene que venirme a increpar porque no pudieron ganarnos. Esto es una competencia y tiene que ser leal. WIN invierte cientos de millones de dólares como para que dos equipos vengan y amañen un resultado y se tiren una competencia”, manifestó el entrenador.

Con esto en contexto, fue que apareció la nueva denuncia de parte de César Augusto Londoño en el programa El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio.

Allí, dijo: “A esto que acabo de escuchar de Alberto Suarez, le tengo que agregar un hecho que sucedió en un partido Medellín vs Once Caldas, hace aproximadamente torneo y medio, el Once Caldas que estaba eliminado dependía de la clasificación del Medellín y el Once Caldas ganó ese partido y no clasificó el Medellín. Un jugador de Independiente Medellín le dijo a los del Once Caldas que les ofrecían plata para perder y ya son dos casos que se unen con Independiente Medellín, no voy a mencionar el nombre del jugador por ahora”, denunció.

Esta denuncia de Londoño ha tejido muchas suspicacias y algún manto de dudas por sobre cómo se maneja la transparencia en los resultados del fútbol colombiano.