“Me paga Envigado y no el Medellín”, Alberto Suárez explotó contra Felipe Pardo

Después del amargo empate a ceros entre Envigado e Independiente Medellín, que impidió la posible ventaja de los ‘Rojos’ frente al Tolima, se había desatado una polémica ante la postura de la ‘Cantera de Héroes’. Los jugadores del DIM se habían quejado por la ‘quema’ de tiempo y el enfriar el juego en lo posible.

Era una victoria obligatoria para el cuadro ‘Poderoso’, que tenía la oportunidad de no perderle la pisada al Tolima; no pudo ser así. Otro partido se vivió en la rueda de prensa, sobre todo por los lados de Alberto Suárez.

El técnico de Envigado defendió a su equipo tras la presentación ante el DIM, enviándole un mensaje directo a Felipe Pardo, extremo del conjunto rival, por unos reclamos que había hecho en el trámite del juego.

Quiero decirle a Felipe Pardo que a mí me paga Envigado y no el Medellín. No tiene que venirme a increpar porque no pudieron ganarnos. Esto es una competencia y tiene que ser leal. WIN invierte cientos de millones de dólares como para que dos equipos vengan y amañen un resultado y se tiren una competencia.

No lo voy a permitir cuando tengo un equipo donde 13 jugadores son canteranos. No puedo a ellos exigirles que sean competitivos y después venir a decirles que tenemos que perder porque es el Medellín. Soy una persona con muchos defectos, pero soy muy leal a mis instituciones.

— Alberto Suárez, DT de Envigado