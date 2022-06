“Entonces yo también soy costeño”, Egan Bernal le mandó un vainazo a Petro

Egan Bernal sigue armando polémicas con sus publicaciones de tinte político y una vez más apuntó contra Gustavo Petro.

El ciclista del equipo británico Ineos Grenadiers salió al paso a unas declaraciones del político que aspira a la presidencia de Colombia en las que dijo que no tiene rencor por las constantes declaraciones del corredor y que los une un vínculo muy especial ya que los dos se criaron en el municipio cundinamarqués de Zipaquirá.

Egan Bernal le echó un vainazo a Gustavo Petro por su lugar de nacimiento

Dentro de las declaraciones, el candidato del Pacto Histórico manifestó que él no sabía si el pedalista nació en esta municipalidad, ante lo que llegó el comentario del deportista.

“Entonces yo también soy Costeño y me crie en Zipaquirá”, publicó en sus redes sociales.

Entonces yo también soy Costeño y me crié en Zipaquirá 😌🙄 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 8, 2022

Esto llega en medio de una polémica que se ha tejido sobre el verdadero lugar de nacimiento de Petro que dice ser de la Costa Caribe, pero recientemente se ha refutado que realmente él es de Zipaquirá.

Las declaraciones de Petro sobre Egan Bernal

En entrevista concedida al diario Marca, el político resaltó que ambos se criaron en el mismo lugar.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Me eduqué ahí. Y en mi lucha política por Zipaquirá, joven ya rebelde, nosotros hicimos un barrio y tomamos unas tierras para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Hicimos un proceso comunitario de construcción del barrio. Y ahí me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Con mucha democracia, los cabildos populares, cómo hacer el alcantarillado con trabajo... yo cargaba bultos. Era un flacucho estudiante, mis manos cogían libros, pero de azadones poco. La gente me quiere aún hoy después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Y una de las familias que llegó ahí era la familia de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crio ahí, en ese barrio popular. Es un puente y luego se volvió el campeón”, manifestó.