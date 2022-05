“Millonarios es un gran equipo”, Aldair Quintana resalta al rival de Nacional

Aldair Quintana, portero de Atlético Nacional, resaltó las bondades de Millonarios, próximo rival de su equipo en la segunda jornada de los cuadrangulares del fútbol colombiano.

El guardameta que se vio relegado a la suplencia del equipo antioqueño fue uno de los invitados a la rueda de prensa que brindó el equipo y mencionó lo que ha sido su proceso, además de la importancia en el juego que se aproxima.

Partido especial

“Todos los partidos son importantes, pero este tiene un tinte especial y podríamos tomar ventaja frente a ellos. Nos marcará el camino este partido”.

Rival con buen juego

“Millonarios es un gran equipo con muy bien pie. Nosotros lo queremos ganar y buscar el liderato del grupo”.

El momento de Mier

“Me alegro mucho por Kevin, por su presente, lo está haciendo muy bien”.

Su suplencia

“Ha sido un semestre particular, no ha sido fácil, pero considero que todo pasa por algo. Esto me dejará un aprendizaje”.

Ruyery Blanco también habló en la charla con los medios y reconoció la rivalidad ante el cuadro Albiazul, además de la importancia de contar con la hinchada a favor.

Rivalidad histórica

“Millonarios es un equipo grande, que siempre lleva buenos jugadores. Con Nacional hay gran rivalidad. Esperemos ganarlo”.

Grupo de la muerte

“El grupo que nos tocó es duro, son equipos con grandes hinchadas, pero eso me motiva, jugar ante los grandes”.

Ganar de locales

“Estamos preparados para el partido contra Millonarios, en nuestra casa tenemos que ganar con nuestra hinchada”.

¿Cuándo es el partido entre Nacional y Millonarios?

El juego por la segunda jornada de los cuadrangulares en la Liga Betplay 2022-I está programado para el próximo martes 31 de mayo a las 8:05 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.