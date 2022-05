Sorpresa ante los tres candidatos finales para dirigir a la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez se lanzó al agua este martes al revelar los tres directores técnicos que están en la baraja de finalistas para dirigir a la Selección Colombia.

El analista habló de todo en su audiocolumna Palabras Mayores de Planeta Fútbol en Antena 2 y allí manifestó que en la Federación Colombiana de Fútbol tienen tres nombres decantados, dos de ellos fueron revelados y del otro dijo no se puede dar su nombre.

Tres candidatos para dirigir a la Selección Colombia

“Después de 100 o 120 hojas de vida, llamadas personales de directores técnicos, visitas de empresarios y demás, hay solamente tres nombres para dirigir a la selección colombiana. Hay dos nombres y una incógnita”

El señor “X”

“Si usted me pregunta cuál de los tres, yo preferiría al señor X. Su nombre no puede ser mencionado porque tiene contrato con una selección y va a jugar el Mundial, no el repechaje, así que olvídense que es (Ricardo) Gareca”.

Matías Almeida como candidato a la Selección Colombia

“El dos se llama Matías Almeida, que no lo veo con mucha opción ni con muchas ganas. Es un hombre con recorrido como jugador, selección y medalla de plata de Olímpicos, ha dirigido en México, Grecia y no tiene experiencia con Selección. Su hoja de vida es interesante.

Néstor Lorenzo podría regresar a la Tricolor

“El tercero es un hombre a quienes ustedes conocen, se llama Néstor Lorenzo. Salió de las garras de la banda de (José) Pékerman y (Pascual) Lezcano. No tiene ninguna relación con ellos y dirige hoy a Melgar de Arequipa. No es de alto perfil, pero es una opción válida. Tiene en contra que de pronto se anima a volver a convocar a esos que están en curso acelerado de exjugadores”.