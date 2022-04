Macnelly Torres cuestionó las palabras de Jhon Duque sobre su rol en Nacional

Aunque ha sumado algunos minutos en diferentes partidos, lo cierto es que, desde su llegada al ‘verdolaga’, el volante bogotano no ha sido trascendental para Alejandro Restrepo ni para Hernán Darío Herrera. Precisamente por eso, dejó claro que está trabajando para tener el protagonismo que una vez lo llevó a ser campeón y capitán de Millonarios. Pero, como no se puede tener contento a todo el mundo, hubo un cuestionamiento de Macnelly Torres a las palabras de Jhon Duque sobre su rol en Nacional.

Vea también:

> Junior ganó en Bolivia y recuperó la cima de su grupo en la Sudamericana

> Cardetti negó rotundamente que inventara lesiones de jugadores en Santa Fe

> Giovanni Hernández será investigado por sus declaraciones al perder con Llaneros

En la mañana del 28 de abril de 2022, Duque atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron qué se siente ser un jugador de reparto (rol secundario) en Nacional, ya que en su paso por Millonarios fue titular indiscutible, capitán y referente de la hinchada. El volante bogotano respondió con una emotiva reflexión, en la cual contó cómo vivió su llegada al ‘verdolaga’:

Era una de las cosas más difíciles que tenía que asumir al venir a Nacional: saber que ya no sería el referente y que tenía que ganarme las cosas a pulso. Creo que ese era el reto más grande. La decisión de venir a Nacional la tomó, en gran parte, porque mi Dios me mostró que tenía que dejar muchas falsas seguridades que había tenido en la vida: la seguridad que uno pone en la fama, las personas y el dinero.

Sentía que mi única seguridad tenía que ser Dios. Cuando fui a Bogotá a jugar por primera vez, sentí que Dios me decía que el mundo se me podía venir encima. Pero si él estaba al lado conmigo, todo iba a estar bien. Eso es lo que siento hoy.

Hoy logro ser un actor de reparto. Disfruto cada día y cada práctica como si fuera la última. No sé qué me tiene preparado Dios o la vida, pero sé que siempre serán cosas buenas. Eso me llena de tranquilidad y de paz en el corazón, que es lo que más he buscado en los últimos años.

— Jhon Duque