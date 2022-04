Giovanni Hernández será investigado por sus declaraciones al perder con Llaneros

Giovanni Hernández, técnico del Atlético de la ciudad de Cali, está en medio de una indagación de la Dimayor por sus declaraciones de hace unas semanas tras perder en el campeonato de ascenso contra Llaneros.

Contexto

El exjugador y ahora timonel se refirió en la derrota de los suyos, el pasado 15 de abril, a algo raro en la actitud de los suyos que cayeron en condición de local 1-3 contra el conjunto llanero.

“Algo pasó. No sé si de afuera o de adentro y ustedes saben a qué me refiero. (...) Hay algo que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben qué es. Ustedes no son ningunos bobos, señores periodistas”, señaló en su intervención.

Amplíe acá: ¿Giovanni Hernández denuncia que sus jugadores se vendieron ante Llaneros?

Ante esto, el Comité Disciplinario del Campeonato reportó en su resolución 021 del presente año que está en indagación el tema.

Resolución Oficial

Artículo 11°. -En indagación Giovanni Hernández, Director Técnico del registro del Club Deportivo Atlético F.C. S.A. (“Atlético”) por presuntamente incurrir en la infracción contenida en el artículo 72 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 13ª fecha del Torneo BetPlay DIMAYOR I 2022, contra el Club Llaneros S.A.

Vea también: Giovanni Hernández se echó para atrás y negó ‘mano negra’ contra su equipo

Esto dice el artículo 72 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol:

“Artículo 72. Declaraciones contra las autoridades del futbol. A toda persona que por cualquier medio de comunicación formule declaraciones que comprometan la buena imagen de FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL o que afecte la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos que componen FCF, DIMAYOR o DIFUTBOL, sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y en general de cualquier oficial u oficial de partido”.