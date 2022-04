Giovanni Hernández se echó para atrás y negó ‘mano negra’ contra su equipo

Las fuertes declaraciones de Giovanni Hernández, exjugador y ahora director técnico de Atlético FC, fueron la gran polémica de los últimos días en el balompié nacional. Su equipo había perdido 1-3 frente a Llaneros el pasado 15 de abril; el partido no pasó desapercibido, si no fuera por sus picantes palabras al terminar el cotejo.

“Algo pasó. No sé si de afuera o de adentro y ustedes saben a qué me refiero. (...) Hay algo que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben qué es. Ustedes no son ningunos bobos, señores periodistas”, señaló en su intervención.

El sábado, luego de que su equipo cayera frente al Deportes Quindío por 1-0, el club envió un comunicado a nombre del estratega, donde habló de una “malinterpretación” hacia sus palabras.

“Ofrezco disculpas por la interpretación que pudo darse a las declaraciones emitidas en la rueda de prensa del pasado 15 de abril, las cuales presentaron una autocrítica, sin la intención de poner en duda la legitimidad del rival y de las instituciones del fútbol”, rezó el pronunciamiento.

Su equipo quedó al borde de ser eliminado en la Segunda División. Cabe recordar que Llaneros no está implicado en una controversia, dado que llamó poderosamente la atención el cómo sus jugadores se quedaron quietos en el ascenso de Unión Magdalena. El hecho pasó a la impunidad.

