La salida de Rueda fue “más por decisión casi de él”, igual que la de Pékerman

Reinaldo Rueda dejó de ser oficialmente el entrenador de la Selección Colombia y Ramón Jesurún se animó a contar detalles sobre cómo se dio su salida.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló este martes en Caracol Radio y entre otros tocó las salidas de los últimos timoneles de la Tricolor, incluido José Pékerman del que dijo se fue por su propia voluntad.

Sobre la era Rueda, fue sincero en decir que no se cumplió lo esperado: “Se termina un ciclo, un periodo que no fue exitoso, todos apuntábamos en su cabeza a clasificar y el proyecto no se logró”.

Y sobre su salida apuntó que se dio “de común acuerdo, y más por decisión casi de él, quedó terminada la relación, agradeciéndole todo lo que hizo, los esfuerzos que se hicieron, pero en lo deportivo no se lograron los objetivos que teníamos”

Ese tema “fue doloroso, porque se trata de un gran ser humano y no es fácil tomar estas decisiones”.

Además de esto, había un tema contractual que estipulaba que la continuidad iba ligada a la clasificación a Catar 2022: “El contrato era claro, era contratado mientras la Selección estuviera en el Mundial, al quedar eliminados, ahí termina la relación contractual, así estaba firmado”.

Pero no solo habló de la salida de Reinaldo, también fue cuestionado por la salida de José Pékerman tras clasificar a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, sobre esto fue enfático: “Quedó claro, hubo rueda de prensa, él dijo que llegaba hasta ahí, él se retiró por voluntad propia”.

Ahora solo queda pensar en lo que viene y esperan que el nuevo DT llegue “lo más pronto posible, no es un contrasentido, nos debe permitir hacerlo con calma, pendientes de tomar una decisión que sea acertada y cualquier nombre despertará polémica, el fútbol es así. Intentamos desde hoy estar en la búsqueda de esa persona que consideremos es la ideal para este proceso”.