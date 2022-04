Jesurún descartó lo de Gareca o Alfaro a la Selección, pero no lo de Bielsa

El puesto de director técnico de la Selección Colombia está oficialmente vacante tras la salida formal de Reinaldo Rueda Rivera y suenan varios candidatos entre la prensa como Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro y Marcelo Bielsa, Ramón Jesurún, se refirió a dichos temas.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló este martes en Caracol Radio y entre otros habló sobre los rumores de prensa que han apuntado a varios nombres para la Tricolor.

Descartó de tajo los nombres de entrenadores que tienen contratos vigentes, caso Gustavo Alfaro (Ecuador) y Ricardo Gareca (Perú): “No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca, ese rumor de prensa es falso”.

Y reforzó: “Quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”.

También fue cuestionado por el argentino Marcelo Bielsa, al que no desestimó: “No lo menciono porque él no tiene vinculo”.

“No hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que dicen tener el DT ideal”, manifestó sobre alguna preferencia para reemplazar a Rueda.

Sobre los tiempos para conocer al nuevo entrenador, dijo que “vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, que no es mañana o pasado. Pero no esperar al Mundial. Si las circunstancias obligan a ellos sería otra cosa. La aspiración es que sea antes”.

“Para nosotros sería importante lo más pronto posible”, añadió sobre ese tema.

Pero el que no haya técnico, no quiere decir que no se vayan a disputar juegos amistosos. “Somos atractivos, después del sorteo, equipos asiáticos y europeos que quedaron sorteados con suramericanos. Hemos tenido contactos, pero no hay técnico. Lo estamos manejando. Creo que sí vamos a jugar amistosos”, puntualizó.