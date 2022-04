Nacional no lució su mejor cara y Águilas Doradas lo derrotó en Rionegro

Águilas Doradas vs Nacional (Nacional Oficial)

Atlético Nacional, líder del fútbol colombiano, no pudo como visitante y perdió 1-0 ante Águilas Doradas en la jornada 16 del fútbol colombiano.

El encuentro estuvo lleno de alteraciones de principio a fin e incluso se retrasó por 15 minutos porque un operario de cámara del VAR no se quería subir al andamio ante el riesgo de tormenta eléctrica y hasta que no solventaron ese tema no se pudo jugar.

Ya con el balón rodando, fue el cuadro local el que más insistió y más cerca estuvo del arco rival.

Apenas a los tres minutos, Juan David Cabal salvó a los suyos luego de un remate que se le filtró entre las piernas al portero Aldair Quintana.

Las opciones eran en su mayoría para el equipo dorado, pero no lograba traducirlo en goles.

Fue solo hasta el minuto 79 cuando Christian Marrugo, exjugador de Nacional, el que logró abrir el tanteador al ejecutar un lanzamiento desde el punto penal tras una falta que cometió Daniel Mantilla dentro del área.

En los minutos finales el ambiente se calentó y hubo un expulsado para cada equipo. Juan David Cabal se fue en el cuadro Verdolaga y Jhon Freddy Salazar fue el que vio la roja en los dorados por empujones entre ellos.

Nacional perdió por tercera ocasión en el campeonato y aunque se mantiene de manera parcial en el liderato, con 33 puntos, depende de que Millonarios (32) no gane su partido o lo superará.

Por el lado de Rionegro Águilas, llegó a 18 puntos y ocupa el puesto 15 en el campeonato.