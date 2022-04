Hermana de Freddy Rincón cuenta que estuvo con él una hora antes de su muerte

María Teresa Rincón, hermana de Freddy, habló de los últimos momentos que compartió junto a Freddy cuando estaba internado en la clínica.

En entrevista concedida a El País de Cali, la mujer que asumió el rol de madre de sus hermanos comentó que ella estuvo junto a él minutos antes de la fatal noticia.

“Estuve con él una hora antes de su fallecimiento; me permitieron estar un rato, nos mandaron muchas oraciones y comencé a leérselas en el oído derecho, le canté alabanzas y le dije: ‘negrito’ —así siempre le decía yo—, aférrese a la vida que lo necesitamos, no nos vaya a dejar solos. Salí de la habitación y como a los 45 minutos me llamaron porque había novedades y fue cuando me dieron la dura noticia”, confesó al citado medio.

Sobre la inesperada muerte de su hermano, comentó que es “un vacío difícil de llenar. Le dije a una prima que en mi mente y en mi corazón todavía no acepto lo que le pasó a Freddy, parece un sueño”.

También se mostró agradecida por el gran cariño que demostró tener el país por el ‘Coloso’: “Estoy muy agradecida con Dios, con la gente de Cali, de Buenaventura y de todo Colombia. Me di cuenta cómo quiere la gente a Freddy; olvidarlo va a ser muy difícil. Muchas gracias a todos. Del exterior también han llegado mensajes hermosos”.