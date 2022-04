Cristian Bonilla sorprendió a todos anunciando su retiro a los 28 años

Cristian Bonilla decidió poner fin a su carrera profesional como futbolista a sus 28 años en una determinación que tomó por sorpresa a muchos.

El guardameta que se encontraba en el San Antonio FC de la USL, en Estados Unidos, decidió poner fin a su experiencia para emprender nuevos proyectos y al perder motivación para mantenerse en el deporte.

En diálogo con Caracol radio, Bonilla manifestó que había perdido la pasión por lo que hacía y por eso decidió poner punto final.

“Un día me desperté y dije, ya, estuvo bueno y decidí retirarme”, manifestó en el programa El Vbar.

En la misma charla manifestó que se dedicará a trabajar en temas de finca raíz en Estados Unidos.

El club agradeció los momentos que disputó y dejó un mensaje del manizalita.

Comunicado Oficial del equipo

El portero de San Antonio FC, Cristian Bonilla, anunció su retiro del fútbol profesional, con efecto inmediato, anunció hoy el club.

“En primer lugar, me gustaría expresar mi aprecio y gratitud a todos los fanáticos de San Antonio FC por la forma en que me recibieron en los últimos meses”, dijo Bonilla. “He tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional por motivos personales. Estoy muy agradecido con todos aquí y me voy muy feliz de haber sido parte de una ciudad tan hermosa y un club tan maravilloso. Les deseo lo mejor a todos en SAFC y continuaré apoyando al equipo que creo que puede ganar un título de campeonato de la USL esta temporada”.

Desde que firmó con el club en enero, Bonilla ha sido titular en los tres partidos de SAFC, logrando nueve atajadas y registrando una portería a cero en la victoria de apertura de temporada sobre Detroit City FC el 12 de marzo.

El club agradece a Cristian por sus aportes y le desea suerte en sus futuros emprendimientos.