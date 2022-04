Ramón Díaz, otro más en la lista de candidatos para la Selección Colombia

El rotundo fracaso de Colombia en las Eliminatorias a Catar dejó serios asuntos por resolver; uno de ellos radica en conocer quién debe tomar el barco ‘Tricolor’ de cara a la próxima Copa América, así como el camino hacia el Mundial de Norteamérica en 2026. Varios nombres han sonado, pero no hay confirmaciones oficiales hasta ahora.

Hernán Castillo, periodista argentino, dio a conocer otro nombre que estaría sonando para el cargo. “Atentos en Colombia: Ramón Díaz y Emiliano Díaz (su ayudante de campo) en la mira de la Selección Colombia. ¿Seguirán en Arabia o cambian de aire?”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Actualmente Ramón Díaz es el entrenador de Al-Hilal, uno de los equipos más relevantes en el continente asiático.

Díaz es el segundo argentino que aparece como candidato para la Tricolor, ya que Marcelo Bielsa es uno de los nombres que suena con mayor fuerza para el cargo de Director Técnico.

Antes de todo esto, se deberá conocer si Reinaldo Rueda sigue o no en su cargo de seleccionador. Existía una cláusula que hablaba de su salida si no clasificaba, pero de momento no se ha comunicado de manera oficial desde la Federación Colombiana de Fútbol de su salida.