Por primera vez, Egan cuenta en nombre propio qué pasó en su accidente

A punta de ejercicios juiciosos en bicicleta y en la suma de sus primeros kilómetros luego del accidente, Egan Bernal se fortalece cada vez más e incluso reapareció ante los medios de comunicación.

Justamente el ciclista organizó una rodada virtual con todos sus seguidores; en medio de la emoción y la multitud esperando por él, no desaprovechó el momento para responder múltiples inquietudes sobre el milagro.

Egan afirmó que quiere volver cuanto antes, pero que no puede forzar su condición física. “Tengo que escuchar al cuerpo y recuperarme para volver a competir. No tengo ningún afán. En el equipo me han respaldado y me envían mensajes de apoyo, que me tome todo el tiempo que necesite”, dijo el referente.

Lea también:

> “El día más feliz de mi vida”, Egan Bernal volvió a las rutas y así lo expresó

> Egan está cansado de los camioneros imprudentes: casi atropellan a su hermano

Así mismo, aseguró que se siente más enfermo cuando camina en vez de estar en la bicicleta. “Me siento mejor en la bicicleta y de cierta forma eso me ayuda para la recuperación”.

Respecto al choque, describió cómo se dieron los sucesos. “Iba en la serie, venía un carro detrás y cuando me estrellé sentí el impacto contra algo (...). En un primer momento no sentí nada y de repente estaba quieto tirado en el piso. Se me fue el aire y mientras intentaba respirar empecé a pensar qué había pasado”.

Desde la clínica de la Universidad de la Sabana, no podían creer que siguiera vivo. “Cuando me despierto y me dicen si puedo mover las piernas, la espalda, el brazo, entonces dije que fue más el fémur. Me decían que era un milagro”, relató Egan.

Por ahora, aprovecha cada instante de la mañana para salir con su bicicleta. ¿Le alcanzará para competir este año?