Algunos sí tienen dignidad: presidente de Federación renunció por eliminación

El presidente de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), Charaf-Eddine Amara, anunció este jueves su dimisión, así como la de todo el Buró Federal (BF), pocas horas después de que presentara oficialmente un recurso a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre lo que calificó de “escandaloso” arbitraje, que a su juicio privó a Argelia de la clasificación para la Copa del Mundo de 2022.

La selección argelina fue eliminada tras la derrota a último minuto ante el equipo de Camerún con (1-2) en el partido de vuelta de la fase de clasificación disputado el martes pasado en el estadio Mustafa Tchaker en Blida, vecina a Argel.

La FAF fue duramente criticada tras la eliminación de los “Verdes” y desde entonces se intensificaron los llamamientos a la dimisión de su presidente y su buró federal.

Vea también: No es broma, la eliminada Colombia ganó puestos en el ránking de la FIFA

En un comunicado anterior difundido en su página web oficial, la autoridad federal precisó que “está decidida a utilizar todas las vías legalmente permitidas” para hacer valer sus derechos y lograr que se garantice “la honestidad y la imparcialidad de arbitraje”.

La FAF pidió, además, la apertura de una investigación por los órganos de la FIFA a la que instó a “arrojar luz sobre el arbitraje” del partido citado.

LLAMAMIENTOS PARA JUGAR DE NUEVO EL PARTIDO

Los internautas argelinos han compartido ampliamente la campaña en redes sociales “Argelia y Camerún partido injusto. Devuélvenos el partido ¿Dónde está la FIFA?” como forma de contestación ante lo que califican de arbitraje “injusto”.

Los argelinos también pidieron a la FIFA que intervenga para repetir el partido entre Argelia y Camerún.

En este sentido, Amara, que anunció su dimisión en una rueda de prensa, indicó que esa propuesta parece lejos de ser posible.

ARBITRAJE AFRICANO QUE NO RESPETA A ARGELIA

El seleccionador Djamel Belmadi o, como lo llaman los argelinos, “ministro de la alegría” por haber llevado 35 partidos invictos, terminó el encuentro entre lágrimas y señaló que el árbitro gambiano Bakary Gassama y los árbitros africanos en general “no respetan a Argelia”.

“Lo digo hoy sin miedo: estos árbitros no respetan a nuestro país”, dijo el técnico norteafricano en la rueda de prensa celebrada tras el encuentro.

Vea acá: ¿'LA TRICOLOR’ tendrá nuevo DT en 2022? El vicepresidente de la FCF respondió

“Vienen aquí, ven nuestro trabajo y no nos respetan”, dijo a los medios. “En los últimos dos años, no he visto un solo árbitro que no sea agresivo cuando vienes a hablar con él. No estoy buscando excusas, estos son hechos”, declaró al final de este encuentro que supuso la cruel eliminación de los “Zorros del Desierto”.

En una posición de fuerza tras su victoria en Camerún, los “Verdes” han caído en su inexpugnable fortaleza de Blida (1-2). Una derrota y una eliminación tanto más crueles cuanto que Argelia, que perdía 1-0 a los veinte minutos, finalmente cedió en el último minuto de la prórroga.

El árbitro Gassama no consideró oportuno recurrir al VAR cuando un jugador camerunés empujó al defensor argelino Aissa Mandi, lo que dificultó la intervención del portero Rais M’bolhi y permitió que Choupo-Moting abriera el marcador.

EFE