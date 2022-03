Crónica de una muerte anunciada: Colombia, eliminada del camino al Mundial

La última bala. La Selección Colombia llegó al día que no quería asistir, aunque sí que la llamita de la esperanza nos movilizaba, rezándole a todos los santos paraguayos, chamanes, culebreros o rezanderos guaraníes. La suerte de la Tricolor estaba supeditada a lo que hiciera Paraguay en Lima, ante la envalentonada Perú.

Al mismo tiempo habría que ganarle a Venezuela. En Puerto Ordaz, para la Vinotinto era cuestión de estado, tanto así que llenaron el estadio cuando no se jugaban nada. Para ellos, su ‘Mundial’ era eliminar al país vecino y dejarían todo para lograrlo.

Sin embargo, las peores noticias venían desde Lima. A Perú le tomó solo cuatro minutos abrir la lata ante una Paraguay que prometió dejarlo todo, pero en el terreno de juego incumplía su juramento. Con la victoria inca, nada de lo que ocurriera en Puerto Ordaz torcería el destino.

Parece que los futbolistas colombianos sintieron el golpe del tanto en Perú, ya que cuando se enteraron, el rendimiento de los nuestros se desplomó. Desde allí, Venezuela mejoró y solo un penal infantil sobre Rafael Santos Borré nos devolvió al partido. James, con cobro repetido incluido, adelantó a los de Reinaldo Rueda.

La mala noticia fue que, minutos antes, Perú había ampliado la ventaja. Con el 2-0, nada de lo que hiciera Colombia en Venezuela sería eficaz y solo una reacción de Paraguay, inerte por cierto, nos daría cierto halo de esperanza. La fe comenzaba a apagarse.

Interesaba más lo que ocurría en Lima que lo que pasaba en Venezuela. Los últimos 45 minutos en Puerto Ordaz estuvieron de más, con una oreja y un ojo puestos en el estadio Nacional de Perú, donde la Bicolor hacía su tarea. Ricardo Gareca, pillo, metió a su equipo atrás y Paraguay, más que merodear, no fue capaz de si quiera descontar.

Fracaso consumado. La Tricolor no estará en Catar 2022, pero no por lo bien que lo hizo Perú, sino por lo mal que lo hizo Reinaldo Rueda y compañía. Ahora es turno de llorar, pasar la tusa y mirar la Copa del Mundo por televisión, porque no estaremos en ella. Luego habrá que retomarse el camino y empezar desde ceros. Ojalá que con cambios, pero no hay voluntad de ello. La Selección seguirá en el día de la marmota, porque eso quieren los que nos eliminaron y el aficionado lo valida.

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<