Así era Armero antes de la tragedia: el pueblo que quedó sepultado bajo lodo hace 40 años

El próximo jueves 13 de noviembre, Colombia conmemora cuatro décadas de la tragedia de Armero, considerada el peor desastre natural en la historia del país. Aquel 1985 quedó marcado por dos heridas profundas, la toma y retoma del Palacio de Justicia, y apenas una semana después, la avalancha provocada por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz que arrasó en cuestión de minutos con el municipio tolimense.

Antes del desastre, Armero era un pueblo vibrante, con vida comercial, religiosa y cultural propia. Su Iglesia de San Lorenzo se imponía en el paisaje con una torre de más de 20 metros; el Parque Los Fundadores era el punto de encuentro, rodeado de árboles de mango y una ceiba que daba sombra en los días de más calor. También estaba la tarima construida en 1978, donde se realizaban festivales, actos políticos y celebraciones comunitarias.

La vida del pueblo se tejía entre lugares cotidianos: la Casa Cural como refugio espiritual, el Hotel y Heladería España donde las familias se reunían a conversar, el Almacén Caperucita con su vitrina de novedades, “El Chileno”, la tienda de telas más visitada, la sede de Radio Armero que llevaba información y música a todos los hogares, el Café Hawaii, la Caja Agraria y el popular Restaurante Chino.

¿Qué pasó con Omayra Sánchez?

Omayra Sánchez Garzón fue una niña colombiana de 13 años que se convirtió en símbolo de la tragedia de Armero, la pequeña quedó atrapada en los escombros de su casa y esperó durante aproximadamente 60 horas el equipo adecuado que pudiera sacarla de entre los escombros, sin embargo, Omayra falleció. La imagen de la niña atrapada entre el lodo marcó al mundo y hasta el día de hoy muchos van al lugar en el que era su casa para llevarle diversos detalles e incluso algunos afirman que la niña les ha cumplido milagros.

Con los años, Armero se convirtió en un campo santo y las figuras relacionadas con la religión católica, además de Omayra no faltan, asegurando que con algunas ofrendas, Omayra intercede para quienes claman un milagro; uno de los testimonios más recordados es de una mujer chilena que visitó Colombia para pedirle a Omayra interceder por una cirugía que era urgente para su salud, en un testimonio para la revista Semana, la mujer extranjera afirmó que pocos días después de su visita, el médico aprobó su tratamiento: “Yo sabía que era la niñita Omayra la que había intercedido para que Dios me ayudara. Por eso corrí a una capilla a agradecer. Espero algún día visitarla en Colombia”.