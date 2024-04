“Muestro las dos caras de la moneda para que el lector decida qué es verdad”: Manolo Bellon.

La voz de Manolo Bellon nos ha acompañado toda nuestra vida, alimentando nuestra banda sonora y contándonos historias del pop y del rock que nunca nos cansaremos de oír.

Es imposible olvidar esos fines de semana en los que nos contaba sobre las canciones, grabaciones, anécdotas y las vidas de The Beatles; tardes con los Rolling Stones, Rod Stewart, Elton John, Eric Clapton, Paul McCartney y, por supuesto, los Bee Gees, que aunque a algún oyente no le gustaran del todo, Manolo los presentaba con entusiasmo, con una historia, que hacía que no quedara más remedio que dejarse llevar por sus voces agudas.

Y es que Manolo Bellon es de esas personas con las que se puede hablar horas de música –y de cualquier otro tema–, porque su humor, su carisma, sus historias, su generosidad y todo lo que lo rodea hacen que la conversación sea como un concierto que nadie quiere que acabe.

Esto mismo pasa con su libro Conspiraciones, mitos y leyendas en la historia de música, en el que cuenta los rumores, los hechos, las anécdotas, pero deja que el lector sea el que juzgue cuál es el camino que debe tomar, qué historia le suena más.

Es un libro que se puede leer en desorden, pero que el lector termina devorando, porque un cuento lleva a otro y cuando menos se piensa, ya se ha leído todo el libro. Además, la voz con la que se lee es esa que nos ha acompañado toda la vida, la misma que conversó con nosotros un día en la Feria del Libro de Bogotá.

¿Cómo comenzó la idea de este libro?

A lo largo de los años, mucho antes de que existieran redes sociales, me preguntaban: ‘¿Es cierto que Elvis Presley está vivo? ¿Paul McCartney está muerto?’. Entonces, en 2019, sentado con la editorial, dije: ‘Me han hecho estas preguntas tantas veces que por qué no lo volvemos un libro’. Y empecé a investigarlo y a leer. Fueron cuatro años de investigación.

Leí docenas de libros, cientos de artículos de prensa que busqué y encontré para tratar de, no solamente mostrar las teorías de la conspiración o los mitos y las leyendas, sino de mostrar las dos caras de la moneda para que el lector decida qué es verdad. Entonces, lo que trato de hacer en el libro es mostrar las evidencias de una y otra cosa o la falta de ellas.

Sí, porque las historias siempre quedan abiertas… ¿Y cómo fue la curaduría?, ¿cómo escogió las historias?

¿Sabes que fue realmente sencilla? Hubo muy pocas cosas en las que tuvimos discusiones de si valía la pena meterlas en el libro. En términos generales, eso fue derecho.

¿Alguna historia que se haya quedado por fuera?

Muchas cosas, pero creo que todo el fenómeno de los reptilianos. Que es un tema fascinante.

¿Alguna historia sobre eso?

La de Justin Bieber, que supuestamente lo vieron en Australia convertirse en reptil y que cientos de personas tomaron las imágenes por celular, pero nunca aparecieron.

Usted cuenta la muerte de Tupac, con lo último que ha salido, ¿cómo continuaría la historia?

Este es un proceso dinámico, no es una instantánea que queda ahí, a pesar de que en el libro sí termina. A medida que iba escribiendo, iba encontrando cosas nuevas, pero hubo un momento en el que dijimos: ‘No, pare, porque si no, el libro nunca va a salir’.

Entonces, esta guerra entre los raperos de la Costa Este y Oeste está teniendo desarrollos, porque están encontrando evidencias, de repente, están imputando a un potencial asesino, entonces son historias dinámicas que no tienen fin, no tienen fecha de vencimiento.

Una historia que me pareció chistosa y curiosa fue la de La isla bonita, de Madonna… ¿Cómo ocurrió? ¿Vendieron la canción como si estuviera hablando de San Andrés?

Cuando trabajaba en radio, venían los promotores de las disqueras a presentarle a uno los discos. Y un día llegó el promotor de la disquera y me dijo: ‘Mire, Manolo, aquí está el disco de Madonna y esta canción es un éxito, se llama La isla bonita y se la dedicó a San Andrés, lo que pasa es que para disimular, le puso el nombre de San Pedro’. Toda esa carreta traída de los cabellos… Pero imagínate la herramienta promocional, que un disc jockey diga: ‘No, es que Madonna estuvo en San Andrés y escribió esta canción sobre la isla bonita’. Lo peor es que en ese momento, ella no había estado en el Caribe.

Aparte de los suyos, claro está, ¿qué libros de música hay que leerse?

Recomiendo los míos (risas). Pero mira, hay una serie de enciclopedias sobre artistas, que son absolutamente fascinantes, porque te plantean las biografías de los artistas en plan cronológico –por fechas, por años– sin comentarios, sin análisis, solamente el hecho.

Hay un libro sobre Queen, que se llama Queen: As It Began, la fascinante historia de ellos. De The Beatles, hay uno que a mí me encanta, que es un libro grandote, con todas las sesiones de grabación que ellos hicieron, con instrumentos, cuánto duró, que canciones grabaron: se llama Recording Sessions.

Y biografías, las que uno quiera, porque el mercado está inundado. Y hoy es más fácil, porque hay series, documentales, películas…

Hablando de eso, ¿qué películas, series o documentales de música recomendaría?

Eso es para no terminar nunca. Uno podría dedicarse toda la vida a ver documentales, porque todos los días aparece uno. Pero mira, Back to Black, de Amy Winehouse, que acaba de salir. Es una película dramática… También viene la rematerización de la película Let It Be, de The Beatles, de 1970. Me hablaron de un documental de Creedence Clearwater Revival…

¿Qué artistas nuevos vale la pena oír?

A mí me gusta Olivia Rodrigo. También me gusta Billie Eilish, me parece una artista supremamente interesante. Una sardinita, que trabaja con el hermano: ella concibe, él desarrolla. Trabajan juntos, en equipo. A mí me parece que ella tiene un talento muy especial. Es de las artistas nuevas que más me gustan. También me gustan grupos como Greta Van Fleet, que me parece interesantísimo. — Manolo Bellon

¿Conciertos inolvidables?

De conciertos apoteósicos, diría que el de Paul McCartney, de 2012, en El Campín. Que es el concierto de la hermandad. En ese concierto no se necesitaba policía, nada. Todos cantamos juntos, abrazados, lloramos con personas que en la vida volveremos a ver. Pero fue el resultado de esa hermandad.

Otro concierto fue el de Céline Dion, en Fort Lauderdale. Un conciertazo espectacular. Además, de repente, aparecieron los Bee Gees, cantaron con ella Immortality.

También me acuerdo del concierto de Sarah Brightman, en el Coliseo El Campín de esa época. Qué espectáculo de concierto. Tanto, que cuando la empezaron a aplaudir –yo estaba en segunda fila–, se le escurrieron las lágrimas de la emoción. ¡Qué conciertazo!

Para usted, ¿cuál es una banda sobrevalorada?

Me voy a meter en líos… Nirvana. Fue una banda que hizo buena música, buenas canciones, pero lo que los disparó a la inmortalidad fue la muerte a los 27 años de Kurt Cobain. Si él hubiera seguido, quién sabe si realmente hubiera trascendido la banda. Porque eran buenos, Kurt Cobain era bueno, pero no creo que haya sido un talento descomunal.

Hubiera sido una banda del común…

Yo creo que sí.

¿Y una banda que no se valore?

Nosotros tuvimos un artista, un músico brillante, un hombre con un talento descomunal: Humberto Monroy, el querido Humito. Con Speakers, en los años sesenta, en los setenta, con Génesis. Él hace las primeras fusiones de folclor colombiano con rock, que no se le reconocen. Era un hombre tímido, pero tú le ponías una guitarra en la mano y se volvía la persona más voluble de la tierra.

Un hombre con el que yo me sentaba en una cafetería, en la 20 con octava, a hablar –estoy hablando de 1970– y me decía: ‘Es que nuestro folclor es muy lindo, pero el rock también tiene cosas…’. Esto fue tres años antes de crear Génesis, pero tenía muy claro qué era lo que quería hacer.

Me parece que a Humito no se le ha dado el crédito que se merece. Se me arruga el corazón cuando hablo de Humito…

Fuera de programa: Les Luthiers

Buscando archivos de El Tiempo, me encontré una columna suya –Surcos del Pop–, en la que hablaba del disco Volumen 3 de Les Luthiers. Como fan de los argentinos, tengo que preguntarle, ¿cómo llegó a ellos?

Un día, Osvaldo Kleinerman me trajo un casete y me dijo: ‘Oiga, Manolo, escúcheme esto’. Entonces, oí un casete que era copia de la copia de la copia, o sea que casi no se escuchaba nada, y era Les Luthiers.

Entonces, me dijo que me conseguía un disco y terminé con todos los vinilos de ellos. Y escribí un artículo en El Tiempo sobre ellos. Fue la primera vez que se habló de Les Luthiers en Colombia.

Cuando vinieron por primera vez, pidieron hablar con el señor que había escrito sobre ellos hacía dos o tres años. Entonces, tuve la oportunidad de compartir con ellos y les ayudé a adaptar algunos textos. Por ejemplo, había una canción en la que marcaban un teléfono y les dije que tenía que empezar con ‘236′, como los teléfonos in de Bogotá. También tengo una foto con el Órgano de Campaña, porque me lo dejaron poner.

