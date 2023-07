Phoebe Waller-Bridge habla de su llegada a la saga de Indiana Jones

INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY (L-R): Indiana Jones (Harrison Ford) and Helena (Phoebe Waller-Bridge) in Lucasfilm's INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY. ©2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. (Lucasfilm Ltd./Lucasfilm Ltd.)

Indiana Jones está de regreso en El Dial del Destino, la quinta y última entrega de la saga sobre el arqueólogo favorito de todos, uno de los héroes más grandes en la historia del cine, y la encargada de sacarlo del retiro es Helena Shaw, hija de uno de los mejores amigos de Indi, quien es interpretada por Phoebe Waller-Bridge, la recordada actriz británica de la serie Fleabag, quien llega a una saga con 42 años de historia para impulsar una épica despedida, cargada de aventuras, humor y, por supuesto, nazis.

Waller-Bridge es clave en el adiós de Indiana Jones, película que ya se encuentra en los cines de Colombia y que ha recibido muy buenas críticas al recuperar la esencia del héroe en un principio ambientado en los 30 y esta vez retratado en 1969, y su personaje servirá como contraparte del que ha interpretado Harrison Ford durante más de cuatro décadas. Esto dijo para Publimetro Colombia:

¿Cómo define a Helena Shaw?

Creo que el ingenio de Helena es una gran fortaleza, y creo que es autosuficiente y tiene mucha imaginación. Además, tiene un buen sentido del humor. También consideraría que su debilidad es su fortaleza [risas]; es que no suele mirar antes de saltar, y hay una valentía en ella que puede malinterpretarse como imprudencia. Aunque eso es algo que me encanta de ella, simplemente creo que eso es lo que la mete en problemas. Y creo que probablemente no sabe realmente cómo pedir ayuda de manera auténtica. Y eso le ha dado una dureza en su vida, pero eso es parte del viaje que me encantó recorrer con ella; es que ella tiene que abrirse un poco.

¿Y la relación con este Indiana Jones golpeado y en el retiro?

Creo que ella es la persona adecuada para entrar en su vida en este momento porque parece que él está un poco estancado emocionalmente. Y también creo que ahora está viviendo en una época donde el enfoque ha cambiado. Las personas están mirando hacia el futuro. Las personas están mirando a la luna. Y no hay tanto apasionamiento. Y así, cuando ella entra, no solo trae una ráfaga de alegría de su pasado, y esta relación pasada que tenía con su padre y la felicidad de eso. Ella trae una pasión por la arqueología. Ella trae una pasión por la aventura, y creo que eso lo vuelve a encender. Y creo que ella es muy astuta al hacerlo porque en realidad tiene su propia agenda nefasta, por supuesto. Pero creo que, irónicamente, lo que ella aprende al final es que esa pasión que fingía al principio es lo que descubre de verdad al final. Y eso lo descubre al vivir esta aventura con Indi. Así que creo que ella aprende eso. Y creo que aprende que ser vulnerable [risas] es algo importante. Y creo que hay un momento al final en el que ella se abre y revela que le importa Indi y que él es importante para ella. Y eso forja una nueva relación para ella. Y aunque continúen o no con su amistad, lo cual creo que hacen, ella queda para siempre cambiada por ese acto. Y me encanta que esto suceda a través de las generaciones. Creo que es una historia realmente importante y hermosa de contar.

¿En quién se inspiró para crear a Helena?

Bueno, Jim (Mangold, el director) me dijo desde el comienzo que Barbara Stanwyck (leyenda del cine de los 40) le vino a la mente mientras escribía el personaje. Y eso, como dije antes, es una bendición y una maldición porque también es una ídola para mí. Y hay algo en ella. Tiene un toque tan ligero en sus actuaciones, especialmente en “The Lady Eve”, donde también tiene una ambigüedad moral. Y hay algo tan fresco y encantador en ella, aunque es moralmente cuestionable en ese momento. Pero también había algo muy moderno en la forma en que se comunicaba y actuaba. Y creo que eso fue algo que realmente me inspiró en esto, porque tenía que sentirse como una mujer moderna en términos de la época en la que estábamos entrando, ella es un soplo de aire fresco. Helena no es alguien que hayamos visto antes con este tipo de independencia feroz. Y ella ha labrado su propio lugar en el mundo y se niega a necesitar a nadie más. Y esa esencia parece estar capturada en cada actuación que Barbara Stanwyck haya dado. Y así, me aferré a eso en todo momento.

¿Qué personaje de la saga le habría gustado interpretar, aparte de Indiana Jones, por supuesto?

Obviamente, Indi es el número uno, pero creo que Marion es mi número uno aparte. Simplemente, ¡qué personaje increíble y tan divertida! Dura como el infierno, y también, se sentía muy real. Me encantaba eso de ella, pero también era una heroína muy nueva en una película. Así que la adoraba.