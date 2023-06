Harrison Ford y la última cruzada de Indiana Jones

INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY Indiana Jones (Harrison Ford) in Lucasfilm's INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY. ©2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. (Jonathan Olley/Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.)

Con la dirección de James Mangold, la presentación de la gran Phoebe Waller-Bridge como compañera y del inconfundible Mads Mikkelsen como villano, Harrison Ford vuelve a ponerse su fedora para una última aventura en Indiana Jones y El Dial del Destino, una magnífica película de despedida para uno de los héroes más queridos en la historia del cine.

La nostalgia y el reto de mostrar a un personaje en su vejez, y sobre todo en su tristeza, marcan esta aventura ambientada en 1969 en la que no faltan las increíbles escenas de acción, el humor y, por supuesto, la eterna lucha de Indiana contra el afán Nazi de hacerse con objetos míticos que les den poder, en este caso, devolvérselo después de su derrota en la II Guerra Mundial.

PUBLIMETRO habló con Harrison Ford de esta épica de despedida para el ya inolvidable Indiana Jones:

¿Por qué volver a interpretar a Indiana Jones tanto tiempo después?

Bueno, siempre había querido completar la historia viéndolo hacia el final de su carrera, incluso hacia el final de su vida. Y teníamos un guión muy bueno que Jim (Mangold, el director) y sus coescritores idearon, y eso fue lo que nos animó a continuar con el proyecto. Estaba muy emocionado cuando leí el guión que Jim y los hermanos Butterworth habían creado. Así que no había barrera alguna para contar otro capítulo de su historia para mí. Tenía ambiciones para ello.

Viene de una serie de películas de despedida para grandes personajes, Han Solo en Star Wars, Deckard en Blade Runner, y ahora llega la de Indiana Jones… ¿cómo se siente con este adiós?

No puedo decir que conozca una respuesta a esa pregunta. Quiero decir, esta es una experiencia única. Ha sido una experiencia singular que, de alguna manera, no la coloco en la misma categoría que otras películas. No se siente diferente, pero se siente bien debido a la forma de esta despedida. Me siento bien porque siento que hemos hecho una película realmente satisfactoria para el público. Hemos tomado nuestra preocupación, nuestro interés en el personaje, y hemos intentado dar forma a una historia que traería de vuelta a este personaje a sus vidas con una historia interesante. Y creo que, dada las personas que hemos involucrado en el personaje y la naturaleza de la historia que Jim ha creado para nosotros, es una despedida espléndida.

¿Qué significa para usted haber interpretado a Indiana Jones durante 40 años?

Mira, esto es una ocupación de servicio para los narradores de historias. El director es el narrador principal, yo soy un narrador asistente. Lo que he aprendido a lo largo de los años es, simplemente, dada la experiencia que he tenido… Bueno, he aprendido cosas. Así que durante más de 40 años he sentido que no solo he llegado a conocer a este personaje, sino que también he llegado a conocer un poco más mi trabajo. Tal vez solo un poco. Pero, quiero decir, el personaje significa para mí lo que significa para el público, porque ese es el servicio y ese es el contrato entre nosotros. Solo estoy obligado a dar lo mejor de mí en la historia que quiero contar. Cuando se recibe con la calidez y la generosidad que Indiana Jones ha tenido durante este período de tiempo, para mí es una generosidad increíble y lo tomo personalmente. Significa mucho para mí que a la gente le guste lo que hemos hecho. Y espero que aprecien esta contribución.

Indiana Jones es uno de los grandes héroes en la historia del cine, pero en esta película lo vemos por primera vez en lo que parece su ocaso… ¿Ha perdido todas esas fortalezas?

Sí, creo que las fortalezas de Indiana Jones son varias. Y hemos demostrado sus fortalezas a lo largo de cuatro películas. Ahora estamos entrando en una nueva etapa de su vida. Y lo vemos después de una ausencia de 15 años. Ha envejecido un poco. Se está jubilando. Lo conocemos en el último día de su retiro de la vida académica, la cual no ha sido inspiradora para él. Entonces creo que lo encontramos en un punto en el que está en una situación baja que no habíamos visto antes. Pero creo que, desde el punto de vista dramático, funciona muy bien porque, en ese momento, también estamos presentando a Phoebe (Waller-Bridge, quien interpreta a su ahijada) como el personaje que realmente estimula la trama que se está desarrollando. Así que supongo que su debilidad son los estragos del tiempo.

Indiana Jones, un héroe eterno

Estas son las cinco películas de Indiana Jones:

Cazadores del Arca Perdida (1981): Ambientada en 1936, el arqueólogo Indiana Jones debe evitar que los Nazis encuentren el Arca de la Alianza, lo que volvería a Hitler invencible

El Templo de la Perdición (1984): Es 1935 e ‘Indi’ escapa de China y termina en la India, en donde los niños de un pueblo han sido secuestrados, su piedra sagrada ha sido robada y sólo él puede resolver el misterio.

La Última Cruzada (1989): En 1938 los tambores dee guerra recorren Europa e Indiana es informado que su padre desapareció en Venecia buscando el Santo Grial, que también es ambicionado por los nazis.

El reino de la Calavera de Cristal (2008): En 1957 un comando soviético busca los restos de una tumba que podría ayudarle a ganar la Guerra Fría, y un veterano ‘Indi’ termina involucrado en una aventura en la selva que lo reconectará con su pasado.

El Dial del Destino (2023): El día de su retiro como profesor, en 1969, un viejo y golpeado Indiana deberá evitar en un complot que busca revivir el poder Nazi y que podría cambiar la historia para siempre.