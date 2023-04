“Oigo música en mi cabeza y cojo una guitarra e intento sacarla”: Mark Morton

¿Qué es lo primero que se le vine a la mente cuando digo Colombia?

Lo primero que pienso es música, porque esa es mi relación con Colombia, es ir ahí con la banda. Ha sido un largo tiempo desde que estuvimos allá. Recuerdo el show que hicimos, estábamos muy emocionados, fuimos muy bien recibidos; era en un club muy pequeño. Tengo curiosidad de ver dónde tocaremos esta vez.

¿Qué significa para usted ‘Omens’, el álbum más reciente de Lamb Of God?

La grabación de ‘Omens’ fue realmente un verdadero placer. Me encanta escribir y grabar discos; me encanta, nunca me canso de eso. Omens fue para mí un álbum muy emocionante porque fue muy colaborativo. Todos nuestros álbumes lo son, pero todos estuvimos presentes de principio a fin, lo que no siempre es el caso. A veces escribimos las canciones, Randy hace lo suyo y luego grabamos de una en una. Y esta vez todos estuvimos presentes en gran parte del proceso, por lo que todos nos sentimos incluidos. Me pareció el álbum en el que Art Cruz, nuestro batería, puso su toque personal en las cosas, más que en el último álbum, que también me encanta. Pero Art jugó un poco a lo seguro; era su primera grabación con la banda, no quería estirarse demasiado. Y creo que en Omens, Art se estiró mucho y se puede escuchar realmente su carácter y su personalidad en el álbum, y eso es emocionante.

Lea acá la entrevista con Eicca Toppien de Apocalyptica

Hace poco Lamb Of God y Kreator publicaron el sencillo “State Of Unrest”, dedicado a Riley Gale, quien falleció hace poco. ¿Qué significaba Riley para usted y cómo se dio está colaboración con Kreator?

Era un tipo maravilloso, con mucho talento, muy sensible y cariñoso. Powertrip y Lamb of God tenían una historia de conciertos juntos, así que formaba parte de nuestro mundo, de nuestra escena, de nuestro círculo, y le echamos mucho de menos. En un principio, Powertrip iba a participar en la gira que acabamos de hacer por Europa con Kreator, pero Riley falleció y no pudo hacerla. Y Riley iba a ser parte de esa canción, la canción “State Of Unrest”, pero obviamente no pudo ser parte de eso tampoco porque ya no está con nosotros, así que le dedicamos la canción. Le echamos de menos y le queremos. Era sólo Kreator y Lamb of God, pero originalmente se suponía que Riley cantaría en esa canción.

Durante sucarrera ha escrito muchas canciones tanto para Lambo Of God como para su proyecto en solitario. ¿Cómo es el proceso de escribir para usted y no para la banda?

Oigo música en mi cabeza, ¡de verdad! Oigo música en mi cabeza y cojo una guitarra e intento sacarla. A veces es música metal y a menudo no. Afortunadamente, Lamb of God tiene una carrera maravillosa y mucho éxito, así que puedo sacar todo mi metal. Y luego, con el material en solitario, un poco más orientado al rock, y el material en el que estoy trabajando ahora está un poco más orientado al blues... y yo sólo hago música. A veces no, pero yo siempre lo hago. Así que sólo toco la guitarra y escribo canciones y riffs.

¿Qué nos espera este 25 d abril en el Tatro Royal Center de Bogotá?

Vamos a cubrir toda la carrera. Quiero decir, lo mejor que podamos en el tiempo que tenemos, pero sí, es material antiguo. Cosas nuevas. Cosas del medio. Absolutamente todo.

Las mejores fotos de Monsters of Rock Bogotá