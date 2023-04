Metal y música clásica: con ustedes, Apocalyptica

Apocalyptica And Dir En Grey In Concert Photo by Bryan Bedder/Getty Images (Bryan Bedder/Getty Images)

¿Cómo es que pasa un grupo de amigos estudiantes de música clásica a convertirse en una de las bandas de metal instrumental más importantes del mundo?

Cómo mencionaste, estudiamos música clásica en la academia Sibelius; en Cello clásico. Y éramos muy aficionados al heavy metal, desde los once años más o menos. En mi clase éramos seis cellos y tocábamos de toda clase de música: Jimmy Hendrix, tangos argentinos, toda clase de música. Podíamos tocar Purple Haze hasta For Whom The Bell Tolls. Al comienzo era solo por diversión o fiestas estudiantiles; jamás pensamos en un álbum. Pero se corrió el rumor en la escena underground del metal en Helsinki, y después de esto nos ofrecieron a hacer un álbum. Y lo hicimos por diversión

¿Qué expectativas tenían con ese “Plays Metallica by Four Cellos”?

No teníamos expectativas con el álbum. Desde luego estábamos felices, para nosotros fue sorprendente cuando decían: “Esto es revolucionario, es asombroso”. Nosotros solo tocamos lo música que nos gustaba, fue simple para nosotros. Yo pensaba que si vendíamos mil copias sería genial, pero creo que llegó a más de dos millones de copias. No teníamos un plan de formar una banda, éramos más un grupo de amigos de la escuela que tocamos cello y amamos el metal. Es algo de lo que no teníamos en absoluto planeado para un futuro, pero luego todo comenzó a pasar y acá estamos.

Hablemos de Cell-0, el último disco de la banda. En lo personal me recuerda mucho los inicios de Apocalyptica con el álbum “Cult”. ¿Por qué volver a lo instrumental?

El hecho de que hiciéramos un álbum instrumental tiene un par de factores. Después del tour que hicimos de aniversario de “Plays Metallica By Four Cellos”, que fue un tour netamente instrumental, solos cellos, fue divertido volver a nuestras rraíces Y con la experiencia que ganamos en estos años fue emocionante volver a hacer nuestra música original. Crear un álbum de Apocalyptica, sin invitados ni productores. Simplemente entrar al estudio y ver qué pasa. Un factor fueron las plataformas digitales, en las que sentimos: “Ok, podemos enfocarnos en una parte de Apocalyptica”, porque Apocalyptica tiene varias partes, tenemos las colaboraciones con voz, tenemos la parte de Metallica, tenemos las composiciones originales, loS covers de clásicos. Pensamos en solo enfocarnos en una cosa y no combinar todas las cosas de Apocalyptica en un áálbum. Fue un viaje emocionante, realizado por nosotros en el eestudio sin tener que hablar con nadie, ni pedirle la opinión a nadie. Era como lo queríamos hacer. Fue emocionante encontrar diferentes formas de hacer música, no siempre hacer lo mismo o como lo solemos hacer. Salir de la zona de confort. Nada bueno sale dentro de la zona de confort. Tienes que obligarte a estar inconforme para hacer algo que no estás acostumbrado a hacer; es un poco de la filosofía de Apocalyptica.

Cuando escucho “Cell-0″ es interesante dejar que la mente vuele por los paisajes sonoros que nos presentan con la música. ¿Cómo es componer todo un disco instrumental?

Es lindo lo que dice, porque es exactamente lo que queríamos crear con la música instrumental; queremos crear una plataforma en la que cada oyente pueda explorar su propia mente con emociones y la libertad de experimentar la música de forma pepersona. No decimos, no definimos. No me gusta explicar la música, porque todos sentimos diferente. No quiero decirle a nadie cómo debe sentir cuando escucha nuestra música. La libertad le pertenece al que la escucha.

Cuando estoy escribiendo música, creo que no pienso en nada en pparticular como esta canción es sobre esto o aquello. Es más como que la música me dice qué puedo hacer por ella, ¿me entiendes?

Es un viaje en el que no sé dónde va a terminar. Claro que es diferente cuando compones para una película o una pieza teatral. Entiendes que esta pieza necesita cierta clase de elementos para apoyar una emoción o una parte de la historia. Para mí la música instrumental es una plataforma libre para experimentar.

¿Qué podemos esperar para el show de Apocalyptica en el Bogotá Metal Fest?

Desde luego, mucha diversión. El set-list es una comprensión de todo del Cell-0. Frankie Pérez es nuestro vocalista invitado, así que tendremos canción con voz, un poco de Metallica, un poco de instrumental. Es música de todas las eras de Apocalyptica. Será de mucha diversión y poderosa.