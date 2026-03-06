Diabetes tipo 2 una historia bien contada a través del cine hecho con celular

La diabetes tipo 2 avanza en silencio en Colombia. Con la idea de transformar la desinformación en prevención, SMARTFILMS® y Lilly se unieron en una campaña de educación sanitaria que apuesta por la narrativa audiovisual para llevar el autocuidado a más personas.

La iniciativa parte de una realidad contundente: más de 3 millones de colombianos viven con diabetes. Y el reto no es solo el diagnóstico, sino el desconocimiento, los mitos y la falta de hábitos sostenidos que ayuden a prevenir complicaciones. En ese contexto, la campaña propone hablar del tema con claridad y cercanía, usando historias cotidianas con las que cualquiera pueda identificarse.

También puede leer: Las medidas clave para blindar las elecciones de 2026: del puesto de votación a la verificación pública

Uno de los datos que impulsó esta apuesta viene de la International Diabetes Federation: hoy 8 de cada 100 personas vive con diabetes y cerca de la mitad aún no lo sabe. Ese subdiagnóstico hace que reconocer señales a tiempo y consultar al médico sea clave, especialmente cuando se trata de una condición que puede avanzar sin síntomas evidentes durante años.

El proyecto reunió en un set de grabación profesional a profesionales de la salud, periodistas especializados de distintas regiones del país y talentos como Mario Ruiz, Tiberio Cruz, Carolina Sepúlveda, Mila Martínez y Ana Cristina Botero, quienes dieron vida a relatos que ponen sobre la mesa lo que muchas veces no se dice sobre vivir con diabetes tipo 2.

En el marco del SMARTFILMS® - Lilly Challenge se realizaron cinco cortometrajes grabados en tiempo real, dirigidos por ganadores del festival SMARTFILMS® 2025. Más que un rodaje, fue un ejercicio de co-creación que conectó arte, educación y conversación pública para convertir datos en historias que movilizan.

Los cortometrajes estarán disponibles desde febrero en una landing page y en las redes sociales de SMARTFILMS®. La meta es amplificar el mensaje y facilitar el acceso a contenidos educativos en formatos cercanos y fáciles de compartir, invitando a escuchar al cuerpo, fortalecer hábitos saludables y asumir un rol activo en el cuidado de la salud, y promover conversación sin estigmas familiares.

Una compañía de medicinas | Eli Lilly Colombia