Estudiar sí es posible: así funcionan las becas que alivian los primeros semestres universitarios

Comenzar una carrera universitaria sigue siendo un reto para miles de colombianos. El sueño de estudiar muchas veces se detiene por los costos iniciales, justo en el momento en el que más se necesita apoyo. Pensando en esto, Areandina lanzó el programa “3 becas para tu futuro”, una iniciativa que ofrece descuentos progresivos de hasta el 60% en la matrícula durante los primeros tres semestres.

El beneficio se distribuye de la siguiente manera: 30% en el primer semestre, 20% en el segundo y 10% en el tercero. Este modelo está pensado para acompañar la etapa de adaptación académica y personal de los nuevos estudiantes, considerada por los expertos como la más determinante para continuar con éxito la formación universitaria.

Un impulso real para empezar la vida universitaria

El programa aplica para más de 20 programas de pregrado presenciales, seleccionados según la demanda del mercado laboral actual. Los beneficiarios podrán estudiar en una Universidad Acreditada en Alta Calidad Multicampus, un sello que reconoce la excelencia académica y el impacto social de la institución.

Además, la universidad cuenta con cobertura en el 85% del territorio nacional y una destacada oferta en educación virtual, reconocida por su calidad y acompañamiento personalizado, ideal para quienes necesitan estudiar desde distintas regiones o compatibilizar sus estudios con el trabajo.

Formar profesionales felices y preparados

Más allá del alivio económico, el modelo educativo de Areandina está centrado en el bienestar y el propósito. Por eso es reconocida como “La U de la Felicidad”, un enfoque que integra la formación profesional con el desarrollo humano y emocional de sus estudiantes.

En un país donde acceder a la educación aún es un desafío, “3 becas para tu futuro” representa una oportunidad concreta para quienes buscan iniciar un proyecto profesional sin poner en pausa sus metas.

¿Está listo para comenzar su carrera? Conozca más e inscríbase aquí: wa.me/573168225403