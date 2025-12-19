La temporada de fin de año reactiva el llamado a prevenir accidentes por pólvora

La llegada de la Navidad trae encuentros familiares, celebraciones y tradiciones que se repiten año tras año. Sin embargo, en Colombia esta temporada también deja un balance que llama la atención de las autoridades de salud. Durante las festividades de 2021 y 2022, más de 1.000 personas resultaron afectadas por el uso de pólvora y otras prácticas de alto riesgo, según datos del Instituto Nacional de Salud.

Desde EPS Famisanar se recuerda que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger la salud, especialmente la de los niños. En ese mismo periodo, más de 300 menores de edad presentaron lesiones leves y graves, y los casos de quemaduras por pólvora aumentaron cerca de un 62 % frente al año anterior, una tendencia que se busca frenar con información y conciencia ciudadana.

Una tradición que aún deja consecuencias

Aunque para muchos la pólvora hace parte del ambiente festivo, su uso está relacionado con quemaduras de diferentes grados, amputaciones, traumas y afectaciones en la visión y la audición. También puede generar incendios y explosiones, además de un fuerte impacto en los animales, que sufren alteraciones por el ruido.

Especialistas coinciden en que disfrutar la Navidad no implica asumir estos riesgos. Pequeñas decisiones, como no permitir la manipulación de pólvora y supervisar constantemente a los niños, pueden evitar situaciones que terminan en urgencias.

Celebrar con cuidado también es parte de la fiesta

Mantener distancia de zonas donde se utilicen artefactos pirotécnicos, evitar velas cerca de objetos inflamables y usar ropa sin adornos colgantes son recomendaciones básicas para reducir accidentes. Además, advertir a familiares y amigos sobre los riesgos ayuda a crear entornos más seguros durante las celebraciones.

En caso de una quemadura o intoxicación, la recomendación es actuar con calma, aplicar agua fría, evitar la automedicación y buscar atención inmediata a través de la línea 123.

La Navidad es un momento para compartir y cerrar el año en armonía. Elegir la prevención también hace parte de esa celebración. Infórmese, comparta estas recomendaciones y celebre sin pólvora junto a EPS Famisanar, porque unas fiestas seguras permiten empezar el nuevo año con bienestar