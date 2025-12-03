Cómo prevenir las infecciones respiratorias agudas y cuáles son las señales de alarma en bebés, niños y personas mayores de 60 años

Las infecciones respiratorias agudas se presentan con frecuencia a lo largo del año, especialmente en temporadas frías o lluviosas. Aunque todas las personas pueden enfermase, los bebés, los niños menores de 6 años y las mujeres mayores de 60 conforman los grupos que requieren mayor atención. De acuerdo con EPS Famisanar, la prevención inicia con hábitos cotidianos y un seguimiento adecuado a los síntomas.

Cuidados esenciales dentro del hogar

Las medidas de prevención más efectivas incluyen mantener al día el esquema de vacunación, realizar lavado frecuente de manos, ventilar los espacios y evitar la exposición al humo de cigarrillo o vaporizadores. En menores de edad, es recomendable evitar su asistencia a jardines o colegios cuando presentan síntomas gripales, así como evitar la automedicación y procurar rutinas de descanso y alimentación adecuadas.

En mujeres mayores de 60 años, el cuidado debe enfocarse en evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una correcta hidratación y conservar los espacios del hogar limpios y ventilados.

Signos de alarma en bebés y niños

Los síntomas que requieren atención pueden variar según la edad. En bebés menores de tres meses, señales como fiebre, respiración acelerada, rechazo del alimento, vómito persistente o dificultad para despertarse requieren valoración inmediata.

En niños entre los tres meses y los seis años, la fiebre que no disminuye, la tos persistente, el decaimiento o los ruidos anormales al respirar son motivos para consultar con un profesional de la salud.

Cuidado especial en mujeres mayores de 60 años

En esta etapa de la vida, el organismo puede responder de manera distinta ante una infección. Manifestaciones como respiración agitada, confusión, fiebre continua o dificultades para ingerir líquidos indican la necesidad de recibir atención médica pronta.

Cuándo se recomienda buscar atención profesional

Cuando los síntomas son leves, pueden manejarse inicialmente en casa con hidratación, descanso y observación. Sin embargo, ante cualquier señal de alarma, fiebre persistente o dificultad respiratoria, EPS Famisanar, recomienda acudir a una valoración médica.En Bogotá, se encuentra disponible la IPS SPLA – Sociedad Pediátrica de Los Andes, un servicio que cuenta con atención prioritaria para niñas y niños con síntomas respiratorios leves.

La prevención, el seguimiento oportuno y la consulta a tiempo continúan siendo las herramientas más efectivas para proteger a los grupos más vulnerables frente a las infecciones respiratorias agudas.