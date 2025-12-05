Ruta Costera, empresa de ISA VÍAS, primera concesión en implementar red de electrolineras en el Caribe

El presidente de ISA, Jorge Carrillo anunció el inicio de la instalación de electrolineras en Ruta Costera, concesión de ISA VÍAS, un hito que marcará un antes y un después en la movilidad sostenible del Caribe colombiano.

Esta iniciativa responde al objetivo de la Estrategia ISA2040 de ser un habilitador clave de la transición energética, en cuanto desarrolla corredores sostenibles que utilizan tecnologías limpias y pone a disposición de los usuarios infraestructura que facilita el paso progresivo hacia la movilidad eléctrica.

“Desde nuestro negocio de vías habilitamos la transición energética con el desarrollo de corredores sostenibles que integran economía circular, eficiencia energética, innovación y tecnología; al mismo tiempo, promovemos soluciones que habilitan la descarbonización del transporte a lo largo de más de 1.100 kilómetros de vías en los territorios donde estamos presentes. Este proyecto marca el inicio de una transformación que impulsará la adopción de la movilidad eléctrica en las carreteras de Colombia, ofreciendo a miles de usuarios condiciones para adoptar tecnologías más limpias”, afirmó Jorge Carrillo, presidente de ISA.

Se instalarán cuatro estaciones de carga rápida a lo largo del corredor vial, ubicadas en puntos estratégicos como el área de servicio del Peaje Marahuaco, el área de servicio de Puerto Colombia, el área de servicio de Galapa y el área de servicio UF6, en el sector Juan Mina.

Cada estación iniciará operación con cargadores rápidos de 120 kW equipados con doble manguera y compatibles con los vehículos eléctricos del mercado, lo suficiente para cargar un vehículo en un tiempo estimado de 30 minutos, de forma segura y confiable. La entrada en operación será progresiva a partir del primer trimestre de 2026, iniciando en Puerto Colombia y avanzando hasta completar los cuatro puntos en el primer semestre del año.

Para hacer realidad este proyecto, Ruta Costera selló una alianza con Voltrelli, empresa internacional líder en infraestructura de carga para vehículos eléctricos con tecnología de vanguardia y soporte 24/7. El aliado aporta experiencia y soluciones integrales que combinan inversión, equipos, software, instalación y servicios; facilitando la electrificación de flotas y corredores bajo altos estándares de confiabilidad.

“Hoy celebramos con orgullo el inicio de nuestras operaciones en Colombia. Gracias a esta alianza, damos un paso firme hacia la electrificación del transporte por carretera y ponemos en marcha cuatro estaciones de carga equipadas con cargadores de 120 kW (CCS2 y GBT), los más potentes de la región Caribe. Junto a ISA VÍAS – Ruta Costera estamos comprometidos con ofrecer una infraestructura confiable, inteligente y accesible”, explicó Carlos Morales, presidente para Latinoamérica de Voltrelli.

De manera paralela al proyecto de electrolineras, Ruta Costera impulsa iniciativas que refuerzan su compromiso con la eficiencia energética y la reducción de emisiones en la operación del corredor. Actualmente, la concesión avanza en la implementación de sistemas fotovoltaicos que permitirán el autoabastecimiento de energía solar, contribuyendo a una operación más limpia y sostenible. Con estos sistemas se espera lograr una reducción de cerca del 60 % de las emisiones de CO2 generadas por consumo de energía en los 11 puntos clave de la ruta.

Esta medida consolida a Ruta Costera como un corredor sostenible que integra soluciones confiables y de alto desempeño en su infraestructura, donde tecnología, innovación y sostenibilidad se combinan para ofrecer una operación más limpia, eficiente y alineada con el futuro energético del país.