“Estás en Colmena”: la campaña que destaca el compromiso de Colmena Seguros con el bienestar de los colombianos

La búsqueda de estabilidad y bienestar ha dejado de ser un deseo individual. Hoy, los colombianos entienden la protección como una construcción colectiva, una red que permite seguir adelante en el día a día ante los imprevistos.

También puede leer: Arte y cultura queer: así será el Festival KUIR BOGOTÁ 2025

Bajo esa visión, Colmena Seguros impulsa la campaña “Estás en Colmena”, una iniciativa que busca fortalecer la confianza y el reconocimiento como una aseguradora cercana, confiable y que acompaña a los colombianos para que no paren de salir adelante. La propuesta parte de un mensaje simple: en Colmena, cada persona cuenta. Y cuando una parte está protegida, toda la comunidad se fortalece.

Una red de respaldo para personas y empresas

Con más de 30 años de trayectoria, Colmena Seguros ha desarrollado soluciones que acompañan diferentes momentos de la vida. Entre ellas se destacan su Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que apoya a las empresas en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo; sus seguros de vida, que protegen a las familias ante situaciones imprevistas; y sus seguros de propiedad y patrimoniales, diseñados para acompañar a personas, negocios y empresas frente a los riesgos de la vida diaria y de la actividad empresarial.

La aseguradora, perteneciente a la Fundación Grupo Social, ha consolidado una labor que trasciende el aseguramiento. Su propósito está en apoyar la búsqueda del bienestar y el progreso de las personas mediante la atención de sus necesidades de protección, actuando siempre con servicio, solidaridad, ética y un compromiso especial con quienes más lo necesitan.

Este compromiso se traduce también en innovación. Y un ejemplo de ello, es su plataforma de afiliación 100% digital a la ARL, que ha simplificado significativamente los procesos de vinculación para micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, la compañía cuenta con la Línea Efectiva, un servicio de atención 24/7 que garantiza orientación y acompañamiento inmediato en casos de accidentes o enfermedades laborales.

Un propósito que trasciende la protección

Más allá de su portafolio de productos, Colmena Seguros promueve una cultura basada en la solidaridad. En una sociedad donde la incertidumbre es parte del día a día, la aseguradora se consolida como un aliado que entiende el valor de avanzar en conjunto.

Su pertenencia a la Fundación Grupo Social reafirma ese compromiso por contribuir al bienestar común y a la construcción de un país más equitativo. Así, la campaña “Estás en Colmena” no solo refuerza una marca, sino una forma de entender la protección como un compromiso compartido.

Porque en tiempos de cambio, saber que se está acompañado marca la diferencia. Y estar en Colmena, es estar en una aseguradora que acompaña, respalda y permite seguir adelante.