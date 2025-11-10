Arte y cultura queer: así será el Festival KUIR BOGOTÁ 2025

Bogotá será nuevamente el epicentro del universo Ballroom y las expresiones cuir en Colombia. Del 15 al 22 de noviembre de 2025, la capital acogerá el Festival KUIR BOGOTÁ, un encuentro gratuito que celebra la diversidad, la creación artística y las narrativas queer en América Latina.

El evento cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, y reunirá una programación multidisciplinar que incluye exposiciones, laboratorios, conversatorios, danza, música, performance y espacios de emprendimiento.

Un festival que amplía sus horizontes

La edición 2025 fue curada por la artista multidisciplinaria Olga Robayo y el artista visual Manu Mojito, quienes diseñaron una agenda que resalta múltiples perspectivas del universo queer. El objetivo central: crear espacios de visibilidad, reflexión e intercambio alrededor de la historia y el presente de la escena Ballroom en Colombia y la región.

“El Festival se ha consolidado como un espacio de encuentro seguro para toda persona, sin distinción de género. Este año, gracias a la Beca de Programación en Artes Plásticas y Visuales Red Galería Santa Fe 2025, ampliamos nuestras propuestas y escenarios de participación”, explica Olga Robayo.

Uno de los escenarios protagonistas será El Parche Artist Residency, sede histórica del Ballroom en Bogotá y en Colombia. Allí se realizaron los primeros ensayos del movimiento en el país, convirtiéndose en un eje vital en su desarrollo.

Un espacio seguro para crear, resistir y habitar el arte

Desde su creación en 2015, el Festival KUIR BOGOTÁ se ha posicionado como un lugar de encuentro seguro para la comunidad LGTBIQ+, libre de discriminación y abierto a la exploración creativa.

Cada año convoca a artistas, pensadores y curadores nacionales e internacionales para desarrollar investigación, procesos de cocreación y puestas en escena que llevan a los públicos hacia experiencias que integran:

Artes plásticas

Performance

Cine

Danza

Música

Formación académica

Todas ellas centradas en las estéticas y resistencias queer.

Programación Festival KUIR BOGOTÁ 2025

Exposición | “Archivo Ballroom Bogotá”

Curaduría: Manuel Alejandro Parra Sepúlveda (Manu Mojito)

Fecha: 15 de noviembre

Hora: 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Lugar: El Parche Artist Residency (Carrera 9 No. 22-87)

Conversatorio | “Decolonización de la cuerpa y las heridas de territorio”

Invitadas: Habibitch (Argelia/París) y Rebeca Zaa (Brasil/Egipto)

Fecha: 18 de noviembre

Hora: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Nacional (Calle 24 No. 5-60)

Laboratorio de Vogue | Voguing con Habibitch

Fechas: 19 y 20 de noviembre

Hora: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Lugar: El Parche Artist Residency (Carrera 9 No. 22-87)

Gala de cierre | Maratón de Performance + Feria de Emprendimiento

Fecha: 22 de noviembre

Hora: 5:00 p.m. – 3:00 a.m.

Lugar: Centro Comercial Terraza Pasteur (Carrera 7 con Calle 24 esquina)

Un homenaje a la historia Ballroom en Colombia

Esta edición profundiza en la memoria viva del Ballroom, celebrando sus raíces y su expansión cultural. La elección de El Parche Artist Residency como sede principal ratifica su relevancia: fue el espacio donde comenzó a gestarse la escena Ballroom en el país, impulsando hoy nuevas expresiones cuir vinculadas al movimiento.