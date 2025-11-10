Arte y cultura queer: así será el Festival KUIR BOGOTÁ 2025

Bogotá será nuevamente el epicentro del universo Ballroom y las expresiones cuir en Colombia. Del 15 al 22 de noviembre de 2025, la capital acogerá el Festival KUIR BOGOTÁ, un encuentro gratuito que celebra la diversidad, la creación artística y las narrativas queer en América Latina.
El evento cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, y reunirá una programación multidisciplinar que incluye exposiciones, laboratorios, conversatorios, danza, música, performance y espacios de emprendimiento.
Un festival que amplía sus horizontes
La edición 2025 fue curada por la artista multidisciplinaria Olga Robayo y el artista visual Manu Mojito, quienes diseñaron una agenda que resalta múltiples perspectivas del universo queer. El objetivo central: crear espacios de visibilidad, reflexión e intercambio alrededor de la historia y el presente de la escena Ballroom en Colombia y la región.
“El Festival se ha consolidado como un espacio de encuentro seguro para toda persona, sin distinción de género. Este año, gracias a la Beca de Programación en Artes Plásticas y Visuales Red Galería Santa Fe 2025, ampliamos nuestras propuestas y escenarios de participación”, explica Olga Robayo.
Uno de los escenarios protagonistas será El Parche Artist Residency, sede histórica del Ballroom en Bogotá y en Colombia. Allí se realizaron los primeros ensayos del movimiento en el país, convirtiéndose en un eje vital en su desarrollo.
Un espacio seguro para crear, resistir y habitar el arte
Desde su creación en 2015, el Festival KUIR BOGOTÁ se ha posicionado como un lugar de encuentro seguro para la comunidad LGTBIQ+, libre de discriminación y abierto a la exploración creativa.
Cada año convoca a artistas, pensadores y curadores nacionales e internacionales para desarrollar investigación, procesos de cocreación y puestas en escena que llevan a los públicos hacia experiencias que integran:
- Artes plásticas
- Performance
- Cine
- Danza
- Música
- Formación académica
Todas ellas centradas en las estéticas y resistencias queer.
Programación Festival KUIR BOGOTÁ 2025
Exposición | “Archivo Ballroom Bogotá”
- Curaduría: Manuel Alejandro Parra Sepúlveda (Manu Mojito)
- Fecha: 15 de noviembre
- Hora: 7:00 p.m. – 10:00 p.m.
- Lugar: El Parche Artist Residency (Carrera 9 No. 22-87)
Conversatorio | “Decolonización de la cuerpa y las heridas de territorio”
- Invitadas: Habibitch (Argelia/París) y Rebeca Zaa (Brasil/Egipto)
- Fecha: 18 de noviembre
- Hora: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
- Lugar: Biblioteca Nacional (Calle 24 No. 5-60)
Laboratorio de Vogue | Voguing con Habibitch
- Fechas: 19 y 20 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
- Lugar: El Parche Artist Residency (Carrera 9 No. 22-87)
Gala de cierre | Maratón de Performance + Feria de Emprendimiento
- Fecha: 22 de noviembre
- Hora: 5:00 p.m. – 3:00 a.m.
- Lugar: Centro Comercial Terraza Pasteur (Carrera 7 con Calle 24 esquina)
Un homenaje a la historia Ballroom en Colombia
Esta edición profundiza en la memoria viva del Ballroom, celebrando sus raíces y su expansión cultural. La elección de El Parche Artist Residency como sede principal ratifica su relevancia: fue el espacio donde comenzó a gestarse la escena Ballroom en el país, impulsando hoy nuevas expresiones cuir vinculadas al movimiento.