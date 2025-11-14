Doble reconocimiento para Nosotras®: la marca que rompe tabúes y acompaña a millones de mujeres

En un panorama publicitario cada vez más competitivo, pocas marcas logran conectar con las audiencias a través de la autenticidad y el propósito. Nosotras®, reconocida por su liderazgo en el cuidado íntimo femenino, lo hizo dos veces: primero al ganar un Effie Colombia 2025 por su campaña “Del mito al hábito” y luego al ser galardonada en los TikTok Ad Awards Colombia 2025 con “#HazloSinMiedo”.

Ambos reconocimientos consolidan a la marca como un referente de innovación y comunicación con impacto social en Latinoamérica.

“Del mito al hábito”: educar, desmitificar y transformar hábitos

En los últimos años, el uso del protector diario había disminuido por mitos culturales. Frente a este reto, Nosotras® decidió cambiar la conversación invitando a las mujeres a reflexionar sobre sus hábitos de higiene íntima.

La campaña “Del mito al hábito” mostró que usar protectores diarios no es un tema de moda, sino de bienestar. Con voces médicas y expertas, la campaña derribó miedos heredados y abrió una conversación honesta sobre la higiene íntima y sobre cómo cada mujer habita su propio cuerpo.

Ese mensaje llegó a millones de mujeres en televisión, radio, en redes sociales, en paraderos de buses… y en los espacios educativos de La Real Academia de la Vulva, usando un lenguaje claro y sin vergüenzas para hablar de salud íntima.

Más que una estrategia, fue una forma de darle a las mujeres información sencilla para entender su cuerpo y cuidarlo mejor. Ese trabajo fue reconocido con un Effie, un premio que destaca las ideas que de verdad funcionan: las que logran cambios reales en la gente, no solo en la publicidad.

“Este premio demuestra que la efectividad va más allá de vender. Se trata de generar conversaciones que empoderen a las mujeres y transformen hábitos para su bienestar”, aseguró un vocero de la marca.

#HazloSinMiedo: romper tabúes y conquistar TikTok

En el ecosistema digital, Nosotras® también marcó tendencia con su campaña “#HazloSinMiedo”, galardonada en los TikTok Ad Awards Colombia 2025.La propuesta convirtió un tema rodeado de tabúes el uso de tampones en una conversación abierta, divertida y educativa.

Con creadores de contenido, retos virales y mensajes auténticos, Nosotras® rompió los miedos alrededor de la menstruación y conectó con una nueva generación de mujeres que buscan hablar sin filtros sobre su cuerpo y su bienestar.

El jurado de los premios destacó la capacidad de la marca para usar el lenguaje propio de la plataforma y transformar la educación íntima en contenido entretenido, logrando millones de visualizaciones y una interacción orgánica sin precedentes.

“Nosotras® no solo promocionó un producto, sino que abrió un diálogo necesario sobre la educación menstrual y el empoderamiento femenino”, resaltó el jurado.

Una marca con propósito que trasciende la publicidad

Ambas campañas reflejan el ADN de Nosotras®: educar, inspirar y acompañar a las mujeres en cada etapa de su vida. Desde romper los mitos sobre los protectores diarios hasta normalizar el uso de tampones, la marca ha logrado convertir la comunicación en una herramienta de cambio social.

Con estos reconocimientos, Nosotras® reafirma su liderazgo en la región, demostrando que cuando una marca comunica con empatía, propósito y conocimiento, puede transformar conversaciones, hábitos y mentalidades.