Nosotras cumple 50 años reafirmando su compromiso con un futuro más sostenible

Durante décadas, la conversación sobre el ciclo menstrual estuvo marcada por silencios y estigmas. Muchas generaciones crecieron con dudas, sin información clara y con pocos espacios seguros para hablar de lo que vivían mes a mes. Pero las nuevas generaciones han demostrado que esos tiempos están cambiando.

Hoy las nuevas generaciones viven la menstruación de otra manera: ya no la esconden, la conversan con naturalidad, buscan información confiable y exigen entornos más responsables con el planeta y la sociedad

En ese giro cultural, una compañía colombiana ha jugado un papel fundamental. Nosotras, que este año celebra 50 años de trayectoria, no solo ha acompañado a millones de mujeres en sus diferentes etapas, sino que ha hecho de la sostenibilidad y la educación dos pilares centrales de su historia.

Ejemplos sobran. Su planta en Rionegro fue la primera en el país en certificarse como Carbono Neutro y operar con energía 100% renovable; en el Cauca, la marca cuenta con la granja solar más grande de Colombia para abastecer gran parte de su producción. En el portafolio, destacan soluciones como los pañitos húmedos sin plástico, la línea Natural y la línea EcoV, que abrió el camino a panties y toallas reutilizables, copas menstruales y hasta un aplicador reutilizable de tampones.

La apuesta social también ha sido contundente. Desde hace 39 años, la Campaña Educativa Nosotras ha recorrido más de 2.800 colegios en el país, llevando información sobre pubertad y salud menstrual a más de un millón de niñas y niños en un solo año. Una forma concreta de romper tabúes y abrir la puerta a una generación más segura y consciente.

Y mientras tanto, las alianzas multiplican su impacto: siembra de árboles con comunidades indígenas en la Amazonía, donaciones de millones de toallas a niñas con World Vision y proyectos de reciclaje de empaques que terminan convertidos en parques infantiles.

Lo que queda claro es que 50 años después, Nosotras ya no es solo una marca de productos de higiene femenina. Es un movimiento que demuestra que cuidar a las mujeres también significa cuidar al planeta y a la sociedad. Una historia que refleja que hablar de sostenibilidad no es moda, sino un compromiso que se construye todos los días.