“En un mundo de tecnologías que crean, la creatividad sigue siendo la ventaja más humana que tenemos”: Camilo Vega Quiñones

Hoy las ideas tienen más valor que nunca. La inteligencia artificial diseña, escribe, compone e incluso conversa, y es fácil preguntarse: ¿qué es lo que no puede hacer? Sentir, percibir matices, conectar ideas y darles un propósito. Justo ahí entra la creatividad: ese talento humano que ninguna máquina puede reemplazar.

Para entender cómo se forma esa creatividad estratégica de la que tanto se habla, conversamos con Camilo Vega Quiñones, decano de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad El Bosque. Desde su experiencia, la creatividad no es solo un motor de innovación: es una respuesta clave a los retos del presente y del futuro. “La creatividad se convierte en una ventaja competitiva, la más humana de todas. Es la que nos permite generar valor, resolver problemas desde lo inesperado y construir futuro con lo que otros solo ven como datos”, asegura.

Carreras que responden a la nueva era

En la Universidad El Bosque el enfoque creativo no es solo parte del discurso institucional, se refleja en la manera como se conciben y actualizan los programas académicos. Vega explica que “la formación creativa no se trata solo de técnica, sino de entender cómo cada disciplina puede transformar realidades”. Para él, cada carrera debe preparar a los estudiantes no solo para el presente, sino para los futuros que están por construirse.

Desde esa lógica, el programa de Diseño Industrial forma profesionales capaces de pensar y desarrollar productos que mejoran la calidad de vida. En Diseño de Comunicación, el foco está en idear campañas con impacto social, piezas visuales o estrategias digitales pensadas para contextos cambiantes.

El programa de Creación Digital ofrece herramientas para quienes buscan experimentar con videojuegos, realidad virtual, narrativas transmedia o experiencias interactivas. En Formación Musical, los estudiantes pueden elegir caminos como la composición, la producción, la dirección musical para contenidos audiovisuales o incluso la investigación sonora desde las músicas colombianas.

En palabras del decano, estos programas permiten que “los estudiantes reconozcan el valor de su talento dentro de un circuito cultural y económico, con capacidad para generar impacto desde su disciplina y en diálogo con otras”.

Esa visión se extiende también a Arte Dramático, donde se fortalecen las habilidades interpretativas y expresivas desde una mirada crítica, y a Artes Plásticas, que promueve la exploración visual y la creación contemporánea. Por su parte, Arquitectura propone una comprensión del diseño de espacios como un acto consciente, que articula lo estético, lo social y lo ambiental.

“Más que formar académicamente, formamos mentes creativas con una visión estratégica”, explica Vega: “Nuestros estudiantes aprenden a entender el mundo desde su disciplina, pero también a dialogar con otras. Eso les permite desarrollar proyectos interdisciplinarios con impacto real en la sociedad y en la economía”.

A esta oferta se suman una especialización en Diseño de Interior y tres maestrías que exploran desde el diseño estratégico hasta las músicas colombianas, pasando por la ergonomía y la accesibilidad.

“Formamos a nuestros estudiantes no solo como buenos ejecutores, sino como profesionales estratégicos, conscientes del circuito económico y cultural en el que sus talentos pueden marcar la diferencia”, explica Vega. Desde crear videojuegos y experiencias interactivas, hasta musicalizar obras o desarrollar campañas con impacto social, las posibilidades son tan amplias como la imaginación misma.

Una formación para crear y transformar

Y no se trata solo de técnica. El sello de la Universidad El Bosque es su enfoque biopsicosocial y cultural, que integra saber, sensibilidad y tecnología. “Aquí los estudiantes no solo aprenden con IA, aprenden a trabajar con ella. A usarla como herramienta para potenciar lo más importante: su capacidad de pensar diferente”, añade el decano.

Además, la facultad promueve el trabajo interdisciplinar. Un músico puede colaborar con un diseñador, un actor con un arquitecto. Así nacen proyectos que rompen moldes y les brindan a los estudiantes una experiencia más real, colaborativa y alineada con la forma en que hoy operan las industrias creativas

¿Se puede vivir de la creatividad?

Aunque, como lo expresa el decano, las carreras afines a la creatividad tienen un gran abanico de oportunidades laborales, todavía, varios jóvenes se cuestionan si pueden vivir de las ideas y la creatividad. A lo que Vega nos respondió con datos: “Las industrias creativas representan el 3% del PIB colombiano y generan más de 500.000 empleos directos”.

Pero más allá de la cifra, en El Bosque se entiende que la creatividad transforma realidades: impulsa comunidades, amplifica voces, conecta culturas y propone nuevas formas de habitar el mundo.

No se trata solo de vivir de las ideas, sino de hacer que las ideas hagan vivir mejor a otros. Esa es la verdadera potencia de lo creativo: generar valor económico mientras impacta positivamente en lo social, lo ambiental y lo cultural.