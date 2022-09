Terminos Y Condiciones Reto iMParables con Mercado Pago

Por favor lea estos términos y condiciones detenidamente antes de participar. Al hacerlo estará aceptándolos en su totalidad. Si no cumple con los requisitos aquí descritos o no acepta los siguientes términos y condiciones, no podrá participar en la actividad, ni hacerse acreedor del premio.

Publimetro Colombia S.A.S. (en adelante “Publimetro”) y su aliado comercial, Mercado Pago Colombia Ltda., (en adelante “Mercado Pago”) adelantarán la actividad denominada “Reto iMParables” (en adelante la “Actividad”), la cual se desarrollará conforme a las condiciones descritas y contenidas en este documento.

Esta Actividad se desarrollará de manera virtual a nivel nacional. Para estos efectos, la Actividad será publicada el día __ de septiembre en la edición digital de Publimetro en el siguiente enlace: https://www.publimetro.co/customer-preview/OKFFFWZSMBANLDPQMB2K2IE4HE/ (Por confirmar este es un preview)

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

1.1. La Actividad es una actividad que busca impulsar a los emprendedores más destacados de Colombia a través de un reto organizado por Publimetro y Mercado Pago.

a. Toda persona natural o jurídica que quiera participar, deberá aceptar los términos y condiciones y seguir las instrucciones en el enlace de la Actividad.

b. Toda PyMe o Emprendimiento participante deberá registrase en la Landing del evento que estará publicada en https://especiales.publimetro.co/mercado-pago/ y compartir un video de máximo un (1) minuto realizando un “Elevator Pitch” en el que contará cómo su emprendimiento cambia vidas y cómo el premio le permitirá ayudar a más personas. El video deberá de ser subido a una de las siguientes redes sociales: Instagram ,TikTok o Facebook etiquetando en su publicación a @Publimetrocol, @Mercadopagocol y añadiendo en la descripción el Hashtags: #Publiretoemprende

Nota: PyMe son todas las empresas que según las leyes colombianas poseen una planta de personal inferior a 200 empleados y activos totales de hasta 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

c. Los cinco (5) videos más creativos y con un pitch convincente que cumpla con los requisitos antes señalados serán seleccionados como los finalistas del reto por un comité de jurados integrados por Ana Maria Nieto (socia fundadora Kupa), Juan Pablo Pradilla (Socio Fundador Saju) y Juan Manuel Agudelo (Socio Fundador de Saju)

d. Los cinco (5) videos finalistas serán publicados en la Landing del evento durante una semana y se abrirá votación al público para que las personas voten por el Emprendimiento o Pyme que más le guste.

e. Los tres (3) videos con mayor cantidad de votos serán los ganadores y sus premios serán entregados acorde a su posición dentro del podio.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD.

2.1 El emprendimiento o Pyme debe:

a. Ser una empresa legalmente constituida en Colombia. En caso de ser una persona natural, ser colombiano.

b. Tener página web o estar presente en un Ecommerce

c. Registrarse en la Landing de registro dentro del término señalado en el punto 3 siguiente.

d. Subir un “Elevator Pitch” en formato video a redes sociales etiquetando a las marcas organizadoras y con el hashtag de la actividad, según los paramentos señalados en el punto 1 anterior.

e. Deben tener la pasarela de pagos de Mercado Pago en su página web en todo momento, desde que se cierra la convocatoria hasta que se entrega el premio - no tenerlo descalificado, o si ya ganaron y no han recibido alguno de los beneficios los pierden.

f. Haber realizado al menos un cobro con Mercado Pago.

g. Tener una permanencia mínima de 1 año cobrando a través de Mercado Pago desde el momento de activar redimir el premio.

Toda persona que no cumpla con estos requisitos se deberá abstener de participar de la Actividad y registrar sus datos a través de los canales habilitados. Toda persona que no cumpla con dichos requisitos será excluido de la Actividad.

3. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

3.1. Fecha de inicio convocatoria y apertura para que los participantes se inscriban en el landing de registro: El 28 de octubre de 2022 a las 8:00 a.m.

3.2. Fecha límite de registro en el landing de registro: El 13 de noviembre de 2022 a las 11:59 p.m.

3.3. Fecha de selección de los cinco (5) finalistas: Del 14 de noviembre 2022 a las 8:00 a.m. al 20 de noviembre de 2022 a las 11:59 a.m.

3.4. Fecha de inicio de votaciones por parte del público: El 20noviembre de 2022 a las 3:00 p.m.

3.5. Fecha de finalización de las votaciones del público: El 27 de noviembre de 2022 a las 11:59 a.m.

3.6. Fecha de anuncio de los tres (3) ganadores: El 27 de noviembre de 2022 a las 3:00 p.m.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PREMIO.

4.1. Los tres (3) ganadores serán elegidos a través de una votación en la Landing del evento.

4.2. El ganador será elegido por ser acreedor de la mayor cantidad de votos durante los parámetros de la actividad.

4.3. Los tres (3) ganadores serán contactados por Publimetro y Mercado Pago para coordinar la entrega de su premio.

4.4. Estos son los premios de acuerdo con el podio:

1° PUESTO. El primer puesto será para el participante que haya obtenido la MAYOR CANTIDAD DE VOTOS:

a) Tarifa especial de procesamiento durante 1Y (TBD).

b) Bolsa de pauta de 25 millones de pesos en la red de portales de Metro World.

c) Un contenido editorial en Publimetro de su negocio.

d) Tres (3) sesiones de acompañamiento de negocio con equipo Mercado Pago (tenemos que definir metodología, actividades, alcance, etc).

e) Dos posts en redes de Mercado Pago Colombia durante los próximos seis meses, sujeto a que el comercio siga procesando con Mercado Pago.

2° PUESTO. El segundo puesto será para el participante que haya obtenido la SEGUNDA MAYOR CANTIDAD DE VOTOS:

a) Tarifa especial de procesamiento durante 1Y (TBD).

b) Bolsa de pauta de 15 millones de pesos en la red de portales de Metro World.

c) Tres (3) sesiones de acompañamiento de negocio con equipo Mercado Pago (tenemos que definir metodología, actividades, alcance, etc).

d) Dos posts en redes de Mercado Pago Colombia durante los próximos seis meses, sujeto a que el comercio siga procesando con Mercado Pago.

3° PUESTO (TERCER MAYOR CANTIDAD DE VOTOS):

a) Tarifa especial de procesamiento durante 1Y (TBD).

b) 2. Bolsa de pauta de 8 millones de pesos en la red de portales de Metro World.

c) 3. Tres (3) sesiones de acompañamiento de negocio con equipo Mercado Pago (tenemos que definir metodología, actividades, alcance, etc).

d) 5. Dos posts en redes de Mercado Pago Colombia durante los próximos seis meses, sujeto a que el comercio siga procesando con Mercado Pago.

NOTA: El ganador podrá redimir el premio hasta el 31 de Diciembre de 2022.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTACTO Y ENTREGA DEL PREMIO.

Publimetro contactará a las personas ganadoras de la Actividad a través de los datos registrados en la Landing del evento para coordinar la redención del premio por parte de Publimetro Colombia y Mercado Pago.

6. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA ACTIVIDAD.

6.1. La participación en esta Actividad implica el conocimiento y aceptación de estos términos y condiciones. Para participar en la Actividad, los participantes no deben cancelar ningún valor.

6.2. El seller debe tener una permanencia mínima de 1 año en los servicios de Mercado Pago para acceder a la Tarifa preferencial por 1 año y salidas en redes de Mercado Pago.

6.3. Los participantes seleccionados para recibir el premio se comprometen a:

a. Recibir el premio de forma libre y gratuita. Publimetro Colombia y Mercado Pago única y exclusivamente entregarán en premio la persona inscrita y referida en el formulario del concurso. Por ningún motivo o circunstancia se entregará el premio a terceros.

b. Ejecutar todas las acciones que resulten necesarias para la recepción del premio.

c. El premio no es transferible, canjeable ni reembolsable por dinero en efectivo o por otros productos sin excepciones.

d. Publimetro y Mercado Pago no se hacen responsables por ninguna falla o inconsistencia atribuible al sistema, página web, correo electrónico o redes sociales.

e. En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, confinamiento, así como, situaciones que afecten la Actividad; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de la misma, Publimetro o Mercado Pago podrán modificar en todo o en parte la Actividad, así como, suspender temporal o permanentemente la Actividad sin asumir ninguna responsabilidad al respecto.

f. Por la naturaleza de la Actividad, es obligatorio para los participantes seleccionados participar en el Publi Reto Emprendedores.

g. En caso dado de que no se logre contactar a uno de los beneficiados en los siguientes 7 días hábiles a partir del anuncio del ganador, se procederá a seleccionar al que sigue en la lista de ganadores.

h. En caso que el participante seleccionado como ganador no acepte el premio o los términos y condiciones de la Actividad, Publimetro y Mercado Pago asumen que renuncia explícitamente al premio, extinguiéndose así su condición de ganador, por lo cual, no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna.

7. SERÁN EXCLUIDOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

7.1. Las siguientes personas naturales o jurídicas serán excluidas de la Actividad:

a. Los participantes que no reúnan los requisitos para participar en la Actividad.

b. Los empleados, contratistas y/o colaboradores que le presten servicios a Publimetro y Mercado Pago, así como los familiares directos de todo estos hasta segundo grado de consanguinidad o parentesco político, quedan inhabilitadas para participar en esta Actividad.

c. Publimetro y Mercado Pago se reservan el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier participante que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la Actividad, o que no cumpla con estos términos y condiciones, o actúe de una forma que atente contra el honor, la dignidad, la intimidad, la imagen, la integridad física y moral de los demás participantes o de Publimetro y/o Mercado Pago.

8. EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

8.1. Publimetro será responsable, única y exclusivamente por la entrega de las bolsas de pauta en las condiciones y fechas especificadas en la Actividad.

8.2. Mercado Pago será responsable, única y exclusivamente por i) la entrega de las Mentorías y Asesorías; y ii) el mejoramiento del Ecommerce en las condiciones y fechas especificadas en la Actividad.

8.3. Ni Publimetro ni Mercado Pago asumirán responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones del participante, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.

8.4. Cualquier intento por perjudicar el funcionamiento legítimo de esta Actividad podrá constituir una violación de las leyes civiles, penales, entre otras. En caso de presentarse lo anterior, Publimetro se reserva el derecho de iniciar cualquier acción legal contra dicha persona dentro de los límites de la ley.

8.5. Los participantes desisten del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier jurisdicción, por el uso legal que se haga de los contenidos, mensajes o información suministrada.

9. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

9.1. La persona que participe en la presente actividad, en calidad de titular de la información, de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autoriza a Publimetro (y las sociedades afiliadas a Publimetro por vínculos de subordinación o control en Colombia o en el extranjero (en adelante las “Sociedades Vinculadas”) y a Mercado Pago para la recolección, almacenamiento, utilización, circulación y cualquier otra tratamiento respecto de los datos personales suministrados (que incluye la autorización expresa e inequívoca para la transferencia o transmisión a terceros países, proporcionen o no niveles adecuados de protección de datos), para las finalidades previstas en el aviso de privacidad de Publimetro disponible en el siguiente enlace: https://www.publimetro.co/co/page/aviso-legal.shtml, y en especial, para:

a. La administración, operación y realización de la Actividad.

b. Elaborar y reportar información estadística, adelantar encuestas de satisfacción, realizar estudios y análisis de mercado o de consumo, incluyendo la posibilidad de ponernos en contacto con usted de manera directa o a través de las Sociedades Vinculadas o de terceros delegados por Publimetro.

c. Envío de los productos digitales o físicos de Publimetro, en especial, el diario digital, y el envío de información relativa a promociones y publicidad de Publimetro y sus anunciantes, pasados, presentes y futuros, que hayan tenido o tengan vínculo y relación jurídica y comercial con Publimetro (en adelante los “Aliados”).

d. Sus datos personales podrán ser tratados con fines de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial para nuestros productos y servicios.

e. Transmitir y transferir, dentro o fuera de Colombia, los datos personales a las Sociedades Vinculadas y a los Aliados para que, a su vez, las Sociedades Vinculadas y los Aliados puedan utilizar sus datos para el envío de información relativa a promociones y publicidad de sus empresas, y respecto de los productos comercializados y/o servicios prestados por las Sociedades Vinculadas y los Aliados, y para las finalidades contempladas en estos términos y condiciones y el Aviso de Privacidad.

f. Entrega de la información en virtud de un deber legal a autoridades competentes nacionales o extranjeras.

g. Generar y efectuar cruces en bases de datos administradas por Publimetro, Sociedades Vinculadas, Aliados y terceros (incluyendo, autoridades competentes), para efectos de prestar los servicios y cumplir las finalidades aquí descritas.

h. Cada participante acepta que no hay lugar a ningún tipo de remuneración por la presente autorización, por lo que otorga expresamente la más amplia autorización que en derecho proceda, así mismo, libera a los empleados, ejecutivos, accionistas y representantes de Publimetro, de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar con relación al ejercicio de las acciones y derechos aquí descritos.

9.2. Mercado Pago no venderá, alquilará ni negociará con otras empresas la información personal de los Usuarios salvo en las formas y casos establecidas en las políticas de privacidad.

9.3. Mercado Pago podrá compartir dicha información con proveedores de servicios de valor agregado que se integren dentro del sitio o mediante links a otros sitios de Internet, para atender necesidades de los Usuarios relacionadas con los servicios que suministra Mercado Pago.

9.4. Toda la información personal transmitida se hace a través de una página de Internet segura que protege y encripta la información. La información personal se almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad.

9.5. Mercado Pago hará sus mejores esfuerzos para mantener la confidencialidad y seguridad de los Datos Personales, pero no responderá por perjuicios que se puedan derivar de la violación de dichos medidas por parte de terceros que utilicen las redes públicas o el Internet para acceder a dicha información o en los casos en que haya habido culpa o negligencia de los Participantes.

10. CANALES DE COMUNICACIÓN

10.1. En caso de presentarse cualquier inquietud, duda o sugerencia relacionada con los términos y condiciones indicados en este documento, el Organizador ha dispuesto de los siguientes canales de comunicación:

Correo electrónico: jose.nieto@publimetro.co o Contentlabbog@publimetro.co

11. AUTORIZACIONES DE USO DE IMAGEN

Los participantes autorizan a Publimetro y a Mercado Pago, el uso de su imagen por parte de Publimetro y/o Mercado Pago para cualquier actividad relacionada con esta compaña

12. LEY APLICABLE

Estos Términos y Condiciones se rigen por la ley Colombiana. Toda controversia derivada de su aplicación, interpretación, ejecución o validez será resuelta por la jurisdicción ordinaria, salvo disposición específica de normas de orden público, como por ejemplo, legislación relativa al Consumidor.