Documental francés sobre Luis Díaz refleja su relevancia en el mundo del fútbol

Luis Díaz es una de las revelaciones del fútbol mundial del momento y su talento traspasa fronteras, al punto que la televisión francesa desplazó a un equipo especializado para realizar un documental sobre sus inicios.

Fue el Canal+ de Francia el que decidió venir hasta La Guajira para hablar con el padre del futbolista de Liverpool, además de entrevistar a formadores y excompañeros del Junior.

Vea acá: ¿Cuánto cuesta ir a ver a Luis Díaz en la final de la Champions League?

Luis Díaz, increíble talento

Manuel Díaz, su padre, cuenta en el video que desde muy pequeño estaba obsesionado por ser futbolista y quería entrenar con los más grandes.

“A los 4 años ya me lo traía a la cancha porque me decía, papi yo quiero ir, quiero ser futbolista, no hablaba claro pero se le entendía”, detalla el progenitor del jugador.

“Aquí se pasaba el resto del día, hasta las 10 de la noche. Peleaba con él porque ya era tarde, lo llamaba y se escondía para no salir”, agregó.

> La reacción de Lionel Messi a la increíble remontada del Real Madrid al Manchester City

También hablaron sus formadores en Barranquilla que dejaron claro que desde sus inicios ya sorprendía, a pesar de su esbelta figura.

Empezó como creador

“Inicialmente lo vimos como un volante ‘10′, con mucha calidad, con llegada a gol, pero se nos prende la luz que debe de jugar mejor como extremo izquierdo”, reveló Melquisedec Navarro.

También se destacó el testimonio del lateral de Junior, Gabriel Fuentes: “Uno esperaba un gol y una asistencia por partido de él y así era. Se fue convirtiendo en goleador y alcanzaba al “9″. Lo mismo que está haciendo aquí, lo hace allá”.

Lo de Luis Díaz es un fenómeno que gana en relevancia con la misma medida en la que sus actuaciones son más relevantes para el conjunto inglés con el que disputará la final de la Liga de Campeones.