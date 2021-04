“Lastimosamente nuestros gobernantes son derrochadores de primera línea“, manifestó. Sacerdote dio tremendo sermón contra la reforma tributaria y se hizo viral.

Por estos días en el país se habla en entre tantos temas, más que nada de la reforma tributaria, la cual ha generado asperezas en los colombianos, quienes en su mayoría rechazan la reforma.

Así se puede ver por medio de redes sociales, donde manifiestan su inconformidad. Tanto es así que hay programado un paro nacional para el próximo 28 de abril.

Y a las constantes críticas que se generan sobre la reforma, se le unió un sacerdote, que en medio de una eucaristía manifestó su disgusto.

Se trata del padre Roberto Arenas, quien es líder religioso en Pinchote (Santander), y quien alzó su voz para criticar al Gobierno.

“Dios me perdone lo que voy a decir, pero frente al atropello que estamos a punto de vivir los colombianos, que ahora nos van a cobrar IVA por todo, y que nos van a hacer fiesta con lo poco o mucho que tenemos”, fueron las palabras con las que el cura inició su intervención.

Además arremetió contra los gobernantes, a quienes tildó como “derrochadores de primera línea“.

“Lastimosamente nuestros gobernantes son derrochadores de primera línea (…) lo único que le pido a Dios es que cuando este pueblo se sacuda, que nos coja a todos confesados y Dios me perdone por ser ave de mal agüero, pero cuando la gente se cansa la ‘totiada’ es fea, si no pregúntele a los comuneros… porque ya no se puede más, ya es un abuso. Con solo parar la corrupción alcanzaría la plata para votar por lo alto. Pero en medio de esta escasez nos gastamos 16 millones para comprar aviones nuevos de combate”, expresó.

Desde su publicación, el video se tomó rápidamente las redes sociales. Muchos aplauden las palabras del clérigo.