“No tengo a dónde ir”: habla Laura Vanessa, quemada por sujeto que juez salvó de la cárcel

La decisión del juez que concedió la detención domiciliaria a Andrés Yobani Rivera Triana, el hombre que agredió violentamente a Laura Vanessa Rincón, tras arrojarle thinner y prenderla con fuego, ha causado gran indignación.

Testimonio de Laura Vanessa, quemada por su pareja en Bogotá

En entrevista con Diana Giraldo de CM&, la joven contó que el día de los hechos su pareja llegó en la madrugada y se enojó porque ella no había lavado la loza.

En medio de su arremetida, el sujeto intentó lanzar a su mascota del cuarto piso y cuando ella impidió, le prendió fuego.

“Él me dijo bájese de la cama, yo puse una cobija en el piso y me acosté al pie del perrito. Entonces me pegó una patada y cogió el perrito para tirarlo del cuarto piso. Como no lo dejé, llegó a la pieza con una botella de thinner y me prendió candela”, relató.

La joven también se refirió a la decisión del juez que cobija con casa por cárcel al sujeto que por poco acaba con su vida.

“¿Por qué está en la casa? Yo no lo quiero ver, tampoco tengo a dónde ir. Él no merece estar en la casa, que nadie esté cerca de él, es muy peligroso”.

Crece la indignación

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó nuevamente que el agresor ahora goce de prisión domiciliaria.

“Yo le quiero rogar a la justicia que haga justicia. No puede ser que se use el Estado de Derecho, que debe ser para proteger a los ciudadanos, para proteger a los criminales. Un hombre que trata de asesinar a su compañera sentimental quemándola viva, no la quiere ni la ayuda a salvar. Eso es machismo, es feminicidio”, sentenció.

Durante su pronunciamiento continuó resaltando el grave riesgo que representa para la víctima la tan rechazada decisión del juez.

“¿Cómo es posible que le den casa por cárcel al atacante? ¿Qué espera el juez, que el casi feminicida y homicida vuelva a la casa y la cuide? Por favor, un poquito de sentido común”, puntualizó.