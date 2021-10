“Le quiero rogar a la justicia que haga justicia”: Claudia López sobre agresor de Laura Vanessa

La decisión del juez que concedió la detención domiciliaria a Andrés Yobani Rivera Triana, el hombre que agredió violentamente a Laura Vanessa Rincón el sábado anterior en la madrugada, tras arrojarle thinner y prenderla con fuego, sigue causando gran polémica.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó nuevamente que el agresor ahora goce de prisión domiciliaria.

“Yo le quiero rogar a la justicia que haga justicia. No puede ser que se use el Estado de Derecho, que debe ser para proteger a los ciudadanos, para proteger a los criminales. Un hombre que trata de asesinar a su compañera sentimental quemándola viva, no la quiere ni la ayuda a salvar. Eso es machismo, es feminicidio”, sentenció.