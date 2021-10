Habló la mujer que caminó en ropa interior por las calles de Medellín al lado de un extranjero. Se trata de la modelo Aleja Torres, quien aseguró que no está ‘promoviendo ningún tipo de prostitución’.

Según El Tiempo, Torres es modelo webcam y creadora de contenido. Ahora, está en el ojo del huracán por caminar en ropa interior y atada con cadenas en el sector de Provenza de Medellín.

Fue la protagonista del escándalo en Medellín

La modelo le dio una entrevista a W Radio y explicó que ella “no estaba haciendo ningún tipo de exhibicionismo en términos legales”.

Aseguró que el ciudadano holandés, llamado Patrick, que la acompañaba ese día es su novio y que no es un turista sexual como se insinuó.

Torres dijo que él estaba haciéndole un favor, ya que ella es la que se dedica la creación de contenido. “Él en estos momentos se encuentra en un asunto de trámite con migración[…] Él a mí me estaba haciendo un favor porque la que finalmente trabaja con el contenido soy yo, entonces no veo el tema del machismo”, dijo.

Recientemente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pidió a Migración Colombia la expulsión del país de aquel turista e influencer por “dañar la imagen de Medellín y maltratar a las mujeres de la ciudad”.

La modelo enfatizó en que fue una puesta en escena que había sido su propia idea y que el objetivo era netamente publicitario para ganar mayor tráfico en sus redes sociales.

Sobre el uso de ropa interior para salir a caminar por la calles, Torres dijo que: “estamos en un mes en el que todo el mundo sale disfrazado, en donde claramente en un par de semanas muchas mujeres estarán con la misma vestimenta que yo […] Lo están tachando mal por la forma como yo iba vestida, lo cual no considero malo porque en ningún momento se me veían mis genitales, estaba completamente cubierta, estaba muy bien vestida”.

Además, dijo que las acusaciones sobre la alusión al trabajo sexual de sus actos, señaló que: “realmente no estoy promoviendo ningún tipo de prostitución. Yo menor de edad no soy. A mí no me estaban obligando”.

Finalmente, Torres decidió que no volvería a crear un ‘performance’ en vía pública. Además, que no se imaginó la reacción de los demás, ya que su objetivo era laboral.

