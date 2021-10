La Policía confirmó la autoría del crimen por parte de las disidencias de las Farc en la zona. Investigarán a Policías que se habrían negado a atender caso en Tibú, Norte de Santander.

El asesinato de un niño de 12 años y un joven de 18 acusados de ladrones despertó la indignación del país. El caso se presentó el pasado 8 de octubre cuando fueron sorprendidos, aparentemente robando, en una establecimiento comercial de Tibú, Norte de Santander.

En varios video quedó registrado el rostro de los dos presuntos ladrones. Además, también fue protagonista el rostro de un hombre que dijo que se los llevaría para entregárselos a las autoridades. Sin embargo, las versiones han indicado en un momento, hombres armados irrumpieron en el lugar y se llevaron a los dos jóvenes.

Pocos minutos después, el niño de 12 años y el joven de 18, aparentemente de nacionalidad venezolana, aparecieron asesinados cerca a una zona boscosa del municipio.

El hecho fue atribuido a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Mechas’, quien es cabecilla de esa estructura encargado de cometer delitos selectivos en al región.

La Policía mantiene la recompensa ofrecida, de hasta 100 millones de pesos por información que ayude a dar con la captura de los responsables.

Investigarán a Policías que se habrían negado a atender caso que terminó en asesinato de niño en Tibú

“Aquí no hay que perder de vista a los responsables de este crimen que serían presuntamente integrantes del GAOR 33 al mando de alias ‘Mechas’. Que se dedicaba anteriormente, antes del proceso de paz, a las mismas actividades de sicariato en Tibú y hoy en día les exige a sus secuaces la misma situación”. Así lo declaró el comandante de Policía de Norte de Santander, coronel Carlos Martínez.

En medio del caso, la comunidad denunció que la Policía no atendió el llamado que hicieron para que el caso fuera atendido.

“Lamentablemente, ahorita las autoridades en nuestro municipio no se ven, brillan por su ausencia. A las autoridades se les llamaba para hacer entrega de los jóvenes, y nunca contestaron; de pronto, por temor a salir, de pronto, por no verse comprometidos a que no quisieron ir. No sabemos cuáles fueron los motivos reales porque se les llamó y nunca contestaron”, dijo un testigo a Caracol Radio.

El comandante de Policía de la región también comentó que se abrió una investigación a los policías que debieron atender la solicitud.

“En Tibú hemos abierto una investigación disciplinaria interna con carácter de prioridad contra los policías señalados, de la misma manera le pedimos la justicia penal militar que investigue desde su competencia. Igualmente, se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación desde que ocurrieron los hechos”, dijo el coronel.

Por su parte, la Fiscalía ya anunció un grupo especializado que investigará el hecho de manera especial. Se trata de un grupo especializado de fiscales, investigadores, criminalísticos y forenses para que investiguen los hechos. Se espera que este equipo pueda llegar a determinar los detalles de lo sucedido.