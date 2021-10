En medio de una ola de indignación y rechazo, crecen las versiones alrededor de este caso. Lo que se sabe del asesinato de niño y joven acusados de ladrones en Tibú, Norte de Santander.

Se trata de un caso en el que un niño y un joven terminaron siendo asesinados luego de ser sorprendidos robando. Lo dos jóvenes fueron apresados por la comunidad cuando se enteraron de que estaban robando.

Luego, llamaron a las autoridades para entregar a los jóvenes. Sin embargo, después de varios llamados, los policías no atendieron al llamado. Los hechos se desarrollaron el pasado viernes 8 de octubre.

“La comunidad advierte que alertó a la Policía sobre este caso, pero no hubo respuesta“. Así lo informó el medio de comunicación Caracol Radio. Al parecer, y lo que testifica la comunidad es que mototaxistas de la comunidad se habrían comunicado con un grupo armado de la zona.

En medio de esta llamada, los integrantes del grupo armado habrían atendido y momentos después el niño y el joven aparecieron muertos.

“Lamentablemente, ahorita las autoridades en nuestro municipio no se ven, brillan por su ausencia. A las autoridades se les llamaba para hacer entrega de los jóvenes, y nunca contestaron; de pronto, por temor a salir, de pronto, por no verse comprometidos a que no quisieron ir. No sabemos cuáles fueron los motivos reales porque se les llamó y nunca contestaron”, dijo uno de los testigos en el medio.

El coronel Carlos Martínez dijo ante Caracol Radio, los criminales habrían privado de la libertad, amarrado, golpeado a los jóvenes. Luego, los habrían conducido a un lugar para asesinarlos.

Tres de las personas que habrían participado en la detención de los jóvenes luego publicaron un video en el que explicaron que los dos jóvenes fueron retenidos por ellos únicamente para entregarlos a las autoridades.

El niño, de 12 años y el joven de 18, fueron llevados a empujones por dos individuos armados y posteriormente asesinados.

Los tres individuos que hicieron luego el video, habrían sido domiciliarios que solo habrían cogido a los jóvenes para entregárselos a la Policía, según declararon en un video.

Además, en medio de sus declaraciones comentaron que no es cierto que una vez retenidos, los dos jóvenes hubieran sido golpeados por ellos y la comunidad.

“Tienen miedo porque, por un lado, las autoridades los están buscando para procesarlos penalmente por lo sucedido. Y, por el otro lado, creen que la organización criminal que cometió el doble homicidio la emprendería contra ellos“, dijeron.

“Ninguno de los comerciantes ni la comunidad golpeamos a esos muchachos ni los maltratamos, ni mucho menos yo, que era el que estaba resguardando la vida de ellos“, dijo el representante en el video que circuló en redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía ya anunció un grupo especializado que investigará el hecho de manera especial. Se trata de un grupo especializado de fiscales, investigadores, criminalísticos y forenses para que investiguen los hechos. Se espera que este equipo pueda llegar a determinar los detalles de lo sucedido.

La Policía también anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien de información valiosa para dar con la captura de los implicados.