(VIDEO) No se aguantó el hambre y sacó la coca del almuerzo mientras iba moto en Bogotá

Sacó la coca del almuerzo mientras iba moto en Bogotá. La situación se presentó recientemente en la capital, aparentemente en inmediaciones de la Avenida Caracas, y quedó registrada en un video ciudadano.

La persona que realiza la grabación se moviliza en un vehículo contiguo a la motocicleta, conducida por un hombre y con una acompañante mujer.

Según se ve en las imágenes, la pasajera de la moto no quiso perder el tiempo y sin problema sacó la coca del almuerzo y empezó a comer.

No es claro si no tenía tiempo para almorzar al finalizar la carrera o si el hambre fue más fuerte y no quiso aguantar, lo cierto es que se trata de una situación que puede poner en riesgo la vida de ella, el conductor y otros actores viales.

A continuación encuentra el video:

La situación ha generado todo tipo de comentarios: “Se tiene un ritmo tan agitado de vida que a esto hemos llegado”, “El que tiene dinero come donde quiera”, “Lo único que muestra esto es la falta de tiempo y quizás hasta explotación laboral a la que son sometidos millones de colombianos”, “uno almuerza donde le dé la gana si tiene o no tiempo”.