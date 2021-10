En la diligencia judicial la Fiscalía le iba a imputar el delito de hurto. Expatrullera trans no pudo asistir a la audiencia por su estado de salud.

Al parecer, luego de recibir la noticia de su destitución e inhabilidad, de parte de la Policía, Andrea Cortés presentó complicaciones médicas.

Y es que tras conocer la noticia, la mujer publicó un video en el que se ve seriamente afectada por lo que ella considera una injusticia.

Su defensa aseguró que por un diagnóstico psiquiátrico la tuvieron que hospitalizar en un centro médico. Entonces, solicitó el aplazamiento de la cita en la que se adelantará el proceso judicial.

A Cortés la acusan de haber robado una crema facial en una droguería en la ciudad de Bogotá.

Por el robo ella lleva un proceso penal en la Fiscalía por hurto agravado y al interior de la Policía otro disciplinario.

El lunes la Policía confirmó que la destituyó e inhabilitó por cometer una falta gravísima como lo es apropiarse de un bien ajeno. Además, la inhabilidad para ejercer cargos públicos será de 11 años.

En respuesta, Cortés publicó un video en sus redes sociales en la tarde del martes.

Entre lágrimas dijo que “de verdad, de corazón, a la gente que cree en mi inocencia muchas gracias. No tiene sentido seguir luchando con una institución que a una mujer trans la ve como antinatural. La gente no sabe, no se imagina, por todo lo que yo he pasado. Institucionalmente han hecho conmigo lo que se les ha dado la gana. De verdad, a la gente que me aprecia, muchas gracias”.