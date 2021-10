Después de esta decisión tomada por la Policía Nacional, se conoce la reacción de la oficial involucrada en estos hechos. En medio de lágrimas, patrullera Andrea Cortés, lamentó su destitución de la Policía.

Cabe recordar que la agente, primera mujer transgénero en esta institución fue destituida por 11 años de la Policía Nacional.

En respuesta, Cortés publicó un video en sus redes sociales en la tarde de este martes. Entre lágrimas dijo que “de verdad, de corazón, a la gente que cree en mi inocencia muchas gracias. No tiene sentido seguir luchando con una institución que a una mujer trans la ve como antinatural. La gente no sabe, no se imagina, por todo lo que yo he pasado. Institucionalmente han hecho conmigo lo que se les ha dado la gana. De verdad, a la gente que me aprecia, muchas gracias”.

Durante la lectura del fallo que se realizó este 4 de octubre, se describió la secuencia de las imágenes de la cámara de seguridad de la droguería donde sucedieron los hechos.

Por tanto el video que apoya las conclusiones de la investigación, según la cual, la patrullera se llevó la crema conociendo sus actos y sin cancelar.

Esta prueba demostró no se trató de un error por parte de la cajera.

El caso

Por el robo lleva un proceso penal en la Fiscalía por hurto agravado y al interior de la Policía otro disciplinario.

Este lunes la Policía confirmó que destituyó e inhabilitó a la patrullera Andrea Cortés por cometer una falta gravísima como lo es apropiarse de un bien ajeno.

Además, la inhabilidad para ejercer cargos públicos será de 11 años.

Un video fue la pieza clave para el desarrollo de esta investigación que terminó con esta sentencia dentro de la institución.

En la grabación se observa a la mujer haciendo unas compras en una droguería de la ciudad capital. Pero luego se le ve en la caja del lugar empacando cosas en una bolsa.

Después de esto se observa a la cajera ofreciéndole una crema y posteriormente a la patrullera empacando una caja que tenía en frente en la bolsa que llevaba.

Tras estos hechos, la cajera le entrega su cambio por las cosas que compró y la patrullera sale del lugar.

Según la persona que la denunció, la patrullera aprovechó un descuido de la cajera y habría robado la crema facial, que estaba valorada en 95.000 pesos.

De igual forma, se destaca que el caso de Andrea ha sido priorizado en la institución frente a otras investigaciones disciplinarias de sus pares más graves y que simplemente quedan estancadas.

