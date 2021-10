El hombre está acusado de despedir al director del informativo por no favorecer al alcalde Quintero. “Lo que al jefe le gusta, a mí me encanta” filtran audio de gerente de Telemedellín.

Deninson Mendoza se encuentra en medio de una polémica porque el despedido director informativo de Telemedellín lo acusó de despedirlo injustamente.

El periodista Hernán Muñoz, exdirector informativo, hizo la acusación y comentó que Mendoza lo único que quiere es favorecer al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Luego de la revelación, en redes sociales se filtró y viralizó un audio en el cual Deninson Mendoza se presenta como gerente a los empleados de Telemedellín.

En el audio Mendoza incluso llega a decir que cambió el equipo de fútbol que le gusta solo porque es el equipo del alcalde Quintero.

“Yo hago caso” dice Mendoza en el audio. “Cuando me dicen que hay que hacer algo, lo hago. Por ejemplo, yo soy socio del Cali, soy hincha del Cali a morir, pero hoy me gusta mucho el Nacional porque el jefe es hincha de Nacional”, dijo el hombre en medio de las risas de los empleados.

Además, dijo que lo que le gusta al alcalde Quintero, a él le encanta. “Lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Yo hago un caso el verraco, me encanta hacer caso para que le vaya bien a la entidad y me vaya bien. Yo soy práctico”, dijo.

La revelación del audio sigue avivando la discusión del despido de Hernán Muñoz del medio de comunicación. El hecho podría configurar un caso de censura y ya fue rechazado por la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP).

Este entidad pidió a la Procuraduría que investigue si al interior de ese medio de comunicación habría censura y presiones.

“Periodistas que hablaron con la FLIP declararon sentir miedo y presiones para publicar noticias a favor de la alcaldía de Daniel Quintero”, dice el comunicado de la FLIP.

Por “no hablar el lenguaje de Daniel Quintero”, esa fue la razón que expuso Muñoz luego de su despido del canal.

En este sentido, aseguró que desde la llegada de Denindon Mendoza a la gerencia le han exigido que los contenidos deben favorecer al alcalde. Comentó que le dijeron que ahora el canal no era para la gente, sino para defender a Quintero.

“Él quería que nosotros saliéramos en defensa del alcalde en los contenidos. Me dijo que a partir de ese momento el canal Telemedellín sería para defender el acalde“, comentó.

La situación habría llegado, incluso, al punto de que los contenidos de informes especiales debían tener la previa aprobación del gerente. Estos contenidos, como denuncias ciudadanas tenían que pasar el filtro de Mendoza.

Además, el periodista narró cuál fue la mayor incomodidad que habría provocado su despido. “La principal incomodidad fue una denuncia que se volvió tendencia en el país, por la incomodidad de una silletera por la logística. Hubo un retraso en el ingreso al estadio Atanasio Girardot, le grabaron un video y el país se indignó”, contó.

La administración de la ciudad se habría manifestado molesta con el canal por el hecho de haber publicado contenido que hablaba mal de la organización de la Feria de las Flores.