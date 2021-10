Encuentran bebé de 8 días de nacido en una bolsa con carta de su madre, así se conoció en las últimas horas.

Lo anterior, después de que el pequeño alertara con el llanto a los vecinos del sector que lo encontraron en una bolsa envuelto en cobijas.

Encuentran bebé en una bolsa

Los habitantes del barrio Brisas del municipio de San José del Guaviare quedaron consternados después del hallazgo. Encontraron a un bebé de solo 8 días de nacido en una bolsa y envuelto en cobijas en la puerta de una vivienda. Al recién nacido lo encontraron gracias a que alertó a los vecinos del sector con su llanto y llegaron al lugar para auxiliarlo.

La mujer que encontró al bebé y llamó a las autoridades, dijo a BluRadio que “estaba envuelto en una cobija y cubierto con la lona. Cuando yo escuché que los llantos provenían de la bolsa llamé a mi esposo y le dije que ahí había un niño. Él me ayudó a abrirla y pues ahí lo vimos”.

El bebé apareció con una carta que habría escrito quien sería su madre. En esta se leía que no tenía cómo sacar a la criatura adelante y esto la habría impulsado a abandonarlo. “Por favor perdóname por esto que hago, pero no tengo como tenerlo, es lo mejor para él. Yo sé que me van a juzgar, pero no saben por lo que paso, no tengo ni para vestirlo, sé que estará mejor, que Dios me perdone, conmigo él solo sufrió y no es justo, por favor cuídenlo mucho ya que yo no pude”.

Al menor lo trasladaron a un centro asistencial donde le diagnosticaron una infección en el ombligo. Si bien la pareja que lo encontró, manifestó su intención de quedarse con el menor, la decisión será evaluada por el ente competente.