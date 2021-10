Entrevista con Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos

Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos volvieron a reunirse para consolidar Una conversación pendiente, libro dirigido por el escritor Juan Carlos Torres. En diálogo con PUBLIMETRO, además de los detalles de esta publicación, entregaron un análisis sobre las próximas elecciones, el rol de este Gobierno, el acuerdo de paz y muchos otros temas que mueven la esfera nacional.

¿Cómo nació Una conversación pendiente?

JMS: Esta fue una conversación que comenzó en una salita, en la universidad de Oxford (Reino Unido), yo estaba de profesor visitante, Ingrid estaba terminando su doctorado en teología; no nos habíamos visto en profundidad, es decir, sí varias veces después del rescate, pero sentarnos a hablar durante mucho, no habíamos tenido la oportunidad y ahí la tuvimos. Yo comencé a hacerle otras preguntas, ella me contrapreguntaba lo mismo, nos dimos cuenta los dos que había una maravillosa historia de dos vidas paralelas que se cruzan en muchísimos acontecimientos de la vida, en muchas experiencias y alrededor de muchos personajes. Dijimos: ‘esto hay que contarlo’.

Es una reflexión sobre la vida, sobre la política y sobre el futuro, porque al final del libro expresamos un poco lo que quisiéramos para nuestro país, para el mundo después de la pandemia, después de lo vivido. Para mí fue una experiencia maravillosa, enriquecedora. Una conversación que duró más de 40 horas.

IB: Como anécdota: después que habíamos decidido y planeado que íbamos a reunirnos en Oxford y que íbamos a sentarnos, teníamos el sitio escogido, que es un hotel viejo, lleno de historia, donde muchos escritores se habían reunido, teníamos ya reservaciones, etc. El día en que Juan Manuel y Juan Carlos Torres iban a coger el avión para venir a Oxford, cierran las fronteras porque es el inicio de la pandemia. Entonces nos toca entonces reorganizar todo esto para poder hablar a través de tecnología. Fue muy lindo.

JMS: -replicó- fue una bendición porque no hubiéramos tenido el tiempo que tuvimos usando la tecnología y, por eso, ella estaba de pronto en Francia con su mamá y yo estaba con mi familia en Anapoima y ahí seguíamos hablando, entonces eso fue una bendición.

¿Además de este libro, han pensado en consolidar juntos un próximo proyecto?

JMS: sí, juntar a nuestros nietos y que se vuelvan, ojalá, tan amigos como hemos sido Ingrid y yo. Ese es el proyecto que quisiera tener con Ingrid.

FOTO: JUAN PABLO PINO- PUBLIMETRO

IB: Yo estoy tratando de convencer a Juan Manuel a que nos venga a apoyar a la Coalición de la Esperanza.

¿Ingrid, eso confirma que no apoyará a la Presidencia a Gustavo Petro, como en el 2018?, él hace pocos días afirmó que usted estaría a su lado. ¿A cuál aspirante le dará su apoyo?

IB: Yo no voy a apoyar a Gustavo, con el dolor del alma, porque yo lo quiero mucho, pero me parece que el Gustavo del 2018 no es el mismo del 2021.

La mejor opción en todo lo que he visto es esta Coalición de la Esperanza, en la cual he puesto toda mi fe, estoy realmente enamorada de la Coalición, los he visto crecer y organizarse. Aunque todo el mundo quiere desbaratar esa Coalición, ellos siguen firmes y quiero ayudarles.

Lo más lindo de esa Coalición es que todos son intercambiables. Es decir, yo puedo votar por Sergio Fajardo, como puedo votar por Juan Manuel Galán, por Jorge Enrique Robledo.

Estamos esperando que Alejandro Gaviria pueda venir hacia acá, obviamente las condiciones en este proyecto son muy claras, es un proyecto contra maquinarias y clientelismos.

FOTO: JUAN PABLO PINO- PUBLIMETRO

¿Expresidente, aceptaría la invitación o a quién ha pensado apoyar para llegar a la Casa de Nariño?

JMS: Yo estoy retirado de la política y lo único que quiero para este país es que la paz se consolide y que quien vaya a ser presidente se comprometa a implementar el proceso de paz y se comprometa con una agenda verde, porque el país no se ha dado cuenta de lo importante que es el desafío de detener del calentamiento global y cambio climático.

No quiero ponerme a mencionar nombres, yo tengo a seis o siete exfuncionarios que están de candidatos presidenciales; yo tengo mucha gente ahí, todos son muy buenos, pero yo no me voy a meter a escoger a ninguno.

Reitero que lo que sí espero es que se comprometa con la implementación del proceso de paz, porque ahí está la solución a buena parte de los problemas de este país. Infortunadamente el presidente Duque no lo ha entendido. Creo que pudo haber unido al país, ya no lo hizo.

¿Cuáles son las deudas que deja el presidente Iván Duque con el proceso de paz?, ¿qué decir sobre los asesinatos presentados tras la firma del acuerdo?

JMS: Para nadie es un secreto que este Gobierno se eligió contra el proceso de paz, que tiene que cumplirlo, pero lo ha hecho a regañadientes, presionado por la comunidad internacional, por eso tiene un discurso afuera y otro adentro.

Le ha faltado voluntad política en muchos frentes, como por ejemplo en materia de seguridad, las garantías de seguridad que están dentro del acuerdo, todas las instancias que existen dentro del acuerdo, no han sido utilizados para darle seguridad a esas regiones, ahí también está fracasando esa política de seguridad en general. No se ve uno un Gobierno con el entusiasmo ni con la voluntad de la implementación, pero afortunadamente este acuerdo es para 15 años y quien venga va a encontrar un acuerdo fortalecido porque esta prueba de fuego de estos cuatro años va a fortalecerlo.

IB: Yo creo que por un lado él llega con un mandato, que es el de revertir el proceso de paz, y se encuentra con una realidad política y es que no puede. Una vez pasado ese tránsito doloroso de darse cuenta que los colombianos están apegados al proceso de paz, entonces él entra en una situación muy compleja que es la de decir de labios para afuera que es el que más ha hecho por la paz en Colombia y realmente el análisis que hacen los organismos internacionales es otro. Aquí hay veedores internacionales y tienen una lectura negativa de esa acción.

Lo que vimos es que perdimos tiempo, por eso es tan importante que el próximo Gobierno entienda el compromiso con la paz y los pobres de Colombia, que son temas que van juntos.

¿Cuál es el análisis sobre el rol político desempeñado por exFarc, ahora Comunes?

JMS: A mí me ha sorprendido la responsabilidad y seriedad con la que Rodrigo Londoño ha manejado la política y el acuerdo, creo que su actitud ha sido conciliadora, responsable y un compromiso que asumimos él y yo la primera vez cuando firmamos en La Habana.

Respecto a lo que ocurrió con Jesús Santrich, Iván Márquez y disidencias, me parece muy triste que así haya sucedido, pero el proceso sigue sólido, el 92% de los que se desmovilizaron están dentro del proceso.

IB: Lo que me sorprende es la falta de conexiones de Comunes con la realidad colombiana, ellos tenían el proyecto de defender a los más pobres de Colombia, realmente ahí no hay ninguna conexión y siento que ellos no han podido salir de su cambuche ideológico. Son dinosaurios de la izquierda.